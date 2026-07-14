Impact Fashion transformou ruas de Águeda em passerelle inclusiva

A criatividade, a inclusão e a participação deram, no domingo, o primeiro passo de um projeto que promete marcar os próximos meses em Águeda. O Águeda Impact Fashion, promovido pela Impact Models Agency em parceria com o Município de Águeda, arrancou oficialmente, apresentando-se à comunidade através de uma primeira ação que transformou as ruas da cidade numa verdadeira passerelle aberta a todos.
O momento inaugural teve início com o tradicional Concurso de Chapéus, organizado em parceria com a associação Juntos Somos Arte, que voltou a surpreender pela originalidade das propostas apresentadas. Ao todo, 84 chapéus estiveram a concurso, revelando a criatividade, a imaginação e o talento dos participantes.
Após este momento, os modelos desfilaram ainda pela Rua Luís de Camões, numa ação que serviu para apresentar à população o novo projeto Águeda Impact Fashion e convidar todos a fazer parte desta iniciativa.
Mais do que um desfile de moda, o Águeda Impact Fashion assume-se como um movimento de participação comunitária, inclusão e valorização das pessoas, procurando desconstruir os estereótipos tradicionalmente associados ao universo da moda e demonstrar que qualquer pessoa pode ocupar uma passerelle.
“Quando este desafio me foi apresentado percebi imediatamente que tínhamos aqui algo diferente. É um projeto para todos, sem estereótipos, onde todos têm direito a participar. Essa é também a mensagem que o AgitÁgueda quer transmitir”, afirmou Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.
O responsável pelo pelouro da Cultura e da Promoção do Território considera que a iniciativa se enquadra na estratégia que o Município tem vindo a desenvolver de promover a participação através da cultura e das diferentes expressões artísticas.
“Queremos continuar a criar memórias e envolver cada vez mais pessoas. Tal como utilizamos a arte para sensibilizar para diferentes causas, também através da moda queremos transmitir mensagens importantes, nomeadamente ligadas à sustentabilidade e ao reconhecimento de Águeda como European Green Leaf 2026 – Cidade Verde Europeia”, acrescentou.
O projeto será desenvolvido pela Impact Models, sob direção de Paulo Moisés Soares, fundador da agência e uma das principais referências nacionais na democratização da moda em Portugal.
“O nosso objetivo é desconstruir a ideia de que a moda pertence apenas a determinados perfis. Nos nossos projetos participam crianças de três anos, pessoas com quase 100 anos, pessoas em cadeira de rodas ou com diferentes características físicas. Isso é a verdadeira democratização da moda”, explicou Paulo Moisés Soares.
Depois desta primeira ativação, o projeto continuará a marcar presença durante o AgitÁgueda com novas ações e pequenos desfiles, prolongando-se ao longo dos próximos meses com castings, workshops, ações junto das IPSS, comércio local, experiências participativas e atividades de desenvolvimento pessoal.
As inscrições encontram-se abertas a toda a população, independentemente da idade ou experiência, sendo dada prioridade aos residentes no concelho de Águeda. O objetivo passa por proporcionar uma experiência transformadora e acessível a qualquer pessoa que queira participar.
O ponto alto do Águeda Impact Fashion acontecerá a 30 de janeiro de 2027, no Centro de Artes de Águeda, com um grande desfile final que reunirá participantes da comunidade, mais de 40 modelos profissionais, comércio local e marcas convidadas, encerrando um percurso de vários meses dedicado à criatividade, à inclusão e à valorização das pessoas.
As inscrições já se encontram abertas através do site oficial da Impact Models, em impactmodels.pt.