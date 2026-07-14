Impact Fashion transformou ruas de Águeda em passerelle inclusiva

Primeira ação do Águeda Impact Fashion decorreu com um desfile no âmbito do Concurso de Chapéus do AgitÁgueda, lançando um projeto de moda inclusiva que culminará num grande desfile em janeiro do próximo ano.

A criatividade, a inclusão e a participação deram, no domingo, o primeiro passo de um projeto que promete marcar os próximos meses em Águeda. O Águeda Impact Fashion, promovido pela Impact Models Agency em parceria com o Município de Águeda, arrancou oficialmente, apresentando-se à comunidade através de uma primeira ação que transformou as ruas da cidade numa verdadeira passerelle aberta a todos.

O momento inaugural teve início com o tradicional Concurso de Chapéus, organizado em parceria com a associação Juntos Somos Arte, que voltou a surpreender pela originalidade das propostas apresentadas. Ao todo, 84 chapéus estiveram a concurso, revelando a criatividade, a imaginação e o talento dos participantes.

Após este momento, os modelos desfilaram ainda pela Rua Luís de Camões, numa ação que serviu para apresentar à população o novo projeto Águeda Impact Fashion e convidar todos a fazer parte desta iniciativa.

Mais do que um desfile de moda, o Águeda Impact Fashion assume-se como um movimento de participação comunitária, inclusão e valorização das pessoas, procurando desconstruir os estereótipos tradicionalmente associados ao universo da moda e demonstrar que qualquer pessoa pode ocupar uma passerelle.

“Quando este desafio me foi apresentado percebi imediatamente que tínhamos aqui algo diferente. É um projeto para todos, sem estereótipos, onde todos têm direito a participar. Essa é também a mensagem que o AgitÁgueda quer transmitir”, afirmou Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.

O responsável pelo pelouro da Cultura e da Promoção do Território considera que a iniciativa se enquadra na estratégia que o Município tem vindo a desenvolver de promover a participação através da cultura e das diferentes expressões artísticas.

“Queremos continuar a criar memórias e envolver cada vez mais pessoas. Tal como utilizamos a arte para sensibilizar para diferentes causas, também através da moda queremos transmitir mensagens importantes, nomeadamente ligadas à sustentabilidade e ao reconhecimento de Águeda como European Green Leaf 2026 – Cidade Verde Europeia”, acrescentou.

O projeto será desenvolvido pela Impact Models, sob direção de Paulo Moisés Soares, fundador da agência e uma das principais referências nacionais na democratização da moda em Portugal.

“O nosso objetivo é desconstruir a ideia de que a moda pertence apenas a determinados perfis. Nos nossos projetos participam crianças de três anos, pessoas com quase 100 anos, pessoas em cadeira de rodas ou com diferentes características físicas. Isso é a verdadeira democratização da moda”, explicou Paulo Moisés Soares.

Depois desta primeira ativação, o projeto continuará a marcar presença durante o AgitÁgueda com novas ações e pequenos desfiles, prolongando-se ao longo dos próximos meses com castings, workshops, ações junto das IPSS, comércio local, experiências participativas e atividades de desenvolvimento pessoal.

As inscrições encontram-se abertas a toda a população, independentemente da idade ou experiência, sendo dada prioridade aos residentes no concelho de Águeda. O objetivo passa por proporcionar uma experiência transformadora e acessível a qualquer pessoa que queira participar.

O ponto alto do Águeda Impact Fashion acontecerá a 30 de janeiro de 2027, no Centro de Artes de Águeda, com um grande desfile final que reunirá participantes da comunidade, mais de 40 modelos profissionais, comércio local e marcas convidadas, encerrando um percurso de vários meses dedicado à criatividade, à inclusão e à valorização das pessoas.

As inscrições já se encontram abertas através do site oficial da Impact Models, em impactmodels.pt.