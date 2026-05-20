Bairrada arrecada quatro distinções na gala da revista Paixão pelo Vinho

Numa noite dedicada à celebração da excelência do vinho, gastronomia e enoturismo portugueses, Luís Pato arrecadou o prémio maior – Paixão Pelo Vinho. A Associação Rota da Bairrada foi distinguida como Destino Vínico.

O produtor Luís Pato, a Associação Rota da Bairrada, o enólogo Osvaldo Amado e a Quinta das Bágeiras, do produtor Mário Sérgio Nuno foram distinguidos na Gala da revista Paixão Pelo Vinho Awards 2026, realizada no passado dia 15 de maio, no Casino Figueira, na Figueira da Foz.

Numa edição especialmente marcante, que assinalou os 20 anos da revista, a Bairrada recebeu quatro distinções, numa cerimónia que reuniu produtores, enólogos, chefes, escanções, empresários, profissionais da restauração e personalidades do setor.

Numa noite dedicada à celebração da excelência do vinho, gastronomia e enoturismo portugueses, Luís Pato arrecadou o prémio maior – Paixão Pelo Vinho. Uma das figuras mais emblemáticas do vinho nacional e conhecido como “Senhor Baga”, destacou-se pela forma inovadora como valorizou a casta Baga na Bairrada, conciliando tradição e inovação.

“Tento sempre manter uma cabeça jovem, faço sempre coisas novas. Este é um prémio de carreira, mas eu não terminei a carreira! Vou continuar por aí, a tentar fazer aquilo que me lembro quando sonho com uma coisa nova. Vou continuar a ter a obrigação de fazer coisas diferentes, novas, enquanto puder. Se

nós pararmos no tempo, morremos”, afirmou na ocasião Luís Pato.

Nesta cerimónia foi ainda distinguida a Associação Rota da Bairrada como Destino Vínico.

Ao JB, o presidente José Pedro Soares vincou que o prémio “é o reconhecimento do que a região tem vindo a fazer nos últimos anos. Uma distinção para todos os associados da Rota da Bairrada pelo seu contributo”. O prémio, acrescentou, vem ainda “ajudar a sinalizar a região como um destino de provas de vinhos e de gastronomia”, assim como vem dar “uma visibilidade e credibilidade maior à Rota da Bairrada enquanto rede que integra agentes ligados ao setor vitivinícola, restauração, hotelaria e municípios, mas que valida também este modelo de associação”, destacou José Pedro Soares, que não deixa de frisar o facto da Rota da Bairrada estar a completar duas décadas de vida ao serviço do território.

Ao longo da gala foram atribuídos ainda Troféus Paixão Pelo Vinho. Na área dos vinhos, um deles veio para Osvaldo Amado, que recebeu o prémio de Enólogo de Vinhos Espumantes. Na produção, destacou-se a Quinta das Bágeiras como Produtor de Vinhos Espumantes.

Para Maria Helena Duarte, diretora da Paixão Pelo Vinho, esta edição teve um significado muito especial: “Esta gala foi sobretudo um momento de gratidão e reconhecimento para todos os que caminharam connosco ao longo destes 20 anos. Mais do que celebrar um aniversário, quisemos homenagear pessoas, projetos e percursos que ajudam diariamente a elevar o nome de Portugal através do vinho, da gastronomia e dos territórios.”