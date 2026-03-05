Municípios da região confirmam potencial turístico e mostram produtos endógenos na BTL

Os municípios de Anadia, Mealhada, Cantanhede, Vagos e Mira mostraram na BTL – Better Tourism Lisbon, que decorreu entre 25 de fevereiro e 1 de março, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL), o que de melhor os seus territórios podem oferecer a quem os visita. Da gastronomia ao enoturismo, passando pelo património, tradições, cultura, desporto, termalismo, feiras e eventos, todos mostraram a atratividade dos seus territórios.

A degustação de produtos endógenos foi, uma vez mais, muito apreciada pelos visitantes.

Anadia dinamizou ações em renovado stand

O Município de Anadia voltou, nesta edição, a promover o que de melhor se faz no concelho, nas áreas do termalismo, desporto, gastronomia e enoturismo.

Ao longo de cinco dias, Anadia dinamizou diversas ações de promoção dos produtos de excelência locais e dos agentes ligados ao setor turístico do concelho, com destaque para provas de vinhos e degustações de produtos endógenos.

A participação na BTL ficou também marcada pela apresentação da 4.ª edição do “Millèsime” – Encontro Nacional de Espumantes, que decorrerá, nos próximos dias 21 e 22 de março, no Curia Palace Hotel, iniciativa que reúne os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem.

Outro dos momentos de promoção passou pela divulgação de um roteiro turístico de três dias pelo concelho, desenvolvido em parceria com agentes locais.

Nota ainda para o stand do município, que se apresentou com uma imagem renovada e diferenciadora.

Mealhada promoveu território de experiências

A gastronomia assumiu papel central na participação do Município da Mealhada no certame. As “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada – Água|Pão|Vinho|Leitão”, percorreram os espaços da Comunidade Intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra, Turismo Centro de Portugal e da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago. As degustações incluíram ainda produtos

emblemáticos da doçaria local, como as Broinhas de Santiago e o Morgado do Bussaco, que suscitaram forte interesse por parte dos visitantes.

No plano da promoção conjunta, a marca Mondego Bussaco, desenvolvida em parceria com os municípios de Mortágua e Penacova, apresentou os principais eventos previstos para este ano, entre os quais o Rally Legends e a recriação histórica da Batalha do Bussaco, iniciativas que

reforçam a atratividade do território e a sua capacidade de mobilização.

O Município da Mealhada aproveitou ainda para dar destaque a outros eventos relevantes do calendário anual, como a Semana Santa Luso-Bussaco, o 231 Fest, o Meajazz e a FAG – Feira de Artesanato e Gastronomia, entre outros, que estruturam a programação cultural e turística do concelho ao longo do ano.

A promoção da Mata Nacional do Bussaco, o Carnaval da Mealhada que saiu do concelho e levou até à FIL o ritmo e a energia das suas escolas de samba, estiveram também em destaque.

Cantanhede revelou atrativos da Expofacic

A 34.ª edição da Expofacic, que vai decorrer entre 30 de julho e 9 de agosto, foi o evento que o município destacou na BTL. O duo brasileiro Maiara & Maraisa vai estar, pela primeira vez, em Cantanhede, a 7 de agosto, e no dia seguinte, é a vez do compatriota Livinho. Nesta que é a maior feira-festa do país vão atuar também Vizinhos (30 de julho), Sara Correia (31 de julho), Mundo Segundo e Sam The Kid (1 de agosto), José Cid (2 de agosto) e Calema (6 de agosto).

Praias de Vagos e Mira em destaque

O Município de Vagos promoveu as suas principais experiências, produtos, tradições e agentes culturais, reforçando a visibilidade do concelho enquanto destino autêntico, sustentado em cultura, natureza, experiências diferenciadoras e produtos de identidade local.

Já o Município de Mira centrou a sua apresentação na promoção das praias do concelho, na aposta em grandes eventos internacionais e na valorização da identidade da Gândara. As praias, a Barrinha mas também o surf tiveram lugar de destaque na apresentação.