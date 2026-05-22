Cantanhede recebe a Primavera com os melhores brancos e rosés da região

Pink & White Spring Fest realiza-se amanhã, dia 23 de maio. Cerca de 20 produtores da região vão dar a provar 80 referências de vinhos brancos, rosés e espumantes.

O edifício dos Paços do Concelho de Cantanhede recebe amanhã, dia 23 de maio, entre as 15h e as 20h, mais uma edição do Pink & White Spring Fest, uma mostra de vinhos brancos e rosés que dará a conhecer o que de melhor se produz na região da Bairrada.

Ao longo da tarde, o Pink & White Spring Fest contará com cerca de 20 produtores da região e mais de 80 referências de vinhos brancos, rosés e espumantes para degustar.

A experiência será complementada por uma seleção de iguarias regionais, do tradicional leitão ao bolo de Ançã, passando pelos tradicionais petiscos da Gândara, pensados para harmonizar com os vinhos em prova.

O programa inclui ainda as “Speed Tastings”, provas rápidas e informais conduzidas por um produtor e por Miguel Ferreira, bem como animação musical com DJ Pedro Moniz e momentos de música ao vivo ao longo de todo o evento.

A celebração prolonga-se pela noite dentro com a Pink & White After Party, no Garden Café Bar, a partir das 22h.

O programa arranca com a atuação de Plano V e continua, à meia-noite, com a Banda Easy Loop e o DJ Bomboca, numa festa dedicada à celebração da primavera e dos sabores da Bairrada.

O evento é organizado pelo Município de Cantanhede, em parceria com a Rota da Bairrada e CIM-RC.

As entradas são gratuitas e o kit para as provas (copo) tem um custo de 8 euros.