Mais uma Ascensão, mais uma Festa do Bussaquinho no Vale da Bica (Curia)

No Feriado Municipal (14 de maio), a Festa do Bussaquinho promete um dia de muita animação.

Porque a tradição é para manter, no próximo dia 14 de maio (Feriado Municipal), o Vale da Bica, na Curia, será palco da tradicional Festa do Bussaquinho.

Quarenta dias depois da Páscoa, celebra-se a Ascensão do Senhor, com romagem ao cimo do Bussaco e, no regresso, paragem no Vale da Bica. Mais uma Quinta-feira da Ascensão, mais uma “Festa do Bussaquinho”, na Curia que, como é habitual, deverá receber uma multidão, caso S. Pedro dê uma ajuda e brinde esta celebração com um dia de sol.

A partir das 11h já haverá “comes e bebes” para quem quiser “aconchegar o estômago”, com serviço das tasquinhas a cargo de associações, comissões de festas e diversos “feirantes” e, a partir das 14h, a animação estará por conta do grupo “Modas de Antanho”, terminado a romaria com um arraial dos históricos The Yankees, a partir das 17h.

O emblemático grupo The Yankees nasceu, na Bairrada, em 1965. Com mais de 60 anos de carreira, mantém-se fiel a um estilo de música para dançar, atravessando gerações

A Festa do Bussaquinho, no Vale da Bica, Curia, tem origem na tradição religiosa e popular da Romaria da Ascensão, que historicamente levava as pessoas ao Buçaco.

Colhia-se ramos com espigas e flores, celebrando a natureza e a fé. Já no Vale da Bica, os romeiros faziam piqueniques e celebravam o feriado municipal. Uma tradição que se mantém até aos dias de hoje.