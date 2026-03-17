Millèsime está de regresso à Curia

Encontro Nacional de Espumantes decorre no icónico Curia Palace Hotel, no próximo fim de semana, dias 21 e 22 de março. Esta 4.ª edição tem como principal novidade, um concurso de espumantes.

O espumante volta a estar em destaque no concelho de Anadia com a realização de mais uma edição do Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes, iniciativa promovida pelo Município de Anadia que reúne produtores, especialistas e apreciadores de vinho num evento dedicado à valorização deste produto emblemático da região da Bairrada.

O encontro decorre no icónico Curia Palace Hotel, no próximo fim de semana, dias 21 e 22 de março, e conta com a participação de 46 produtores nacionais, dos quais 34 são da Região da Bairrada, que terão oportunidade de apresentar e dar a provar os seus vinhos ao público.

Uma das novidades desta edição é a realização de um Concurso de Espumantes, destinado aos produtores presentes no evento, sob a coordenação de Aníbal Coutinho. Em prova estarão 90 espumantes que serão avaliados por um painel de 12 provadores. Serão atribuídas distinções nas categorias “Prata”, “Ouro” e “Grande Ouro”, reconhecendo assim a qualidade e a excelência.

Além das provas livres nos espaços dos produtores, o programa integra várias provas comentadas e momentos de harmonização gastronómica, conduzidos por especialistas da área dos vinhos, uma after party, bem como um espaço que acolhe uma mostra e venda de produtos gastronómicos regionais. A edição deste ano conta ainda com uma conferência sobre Marketing Digital, em articulação com a Escola de Vitivinicultura e Enologia da Bairrada e a Universidade de Aveiro.

A organização procura ainda dinamizar a economia local. Nesse sentido, os visitantes que adquirirem bilhete para o evento recebem um vale de compras no valor de 5 € para utilizar no comércio local, numa campanha destinada a incentivar o consumo nos estabelecimentos do concelho.

O Millèsime assume-se, assim, como uma iniciativa de promoção do espumante e do enoturismo, reforçando o posicionamento de Anadia como um dos principais territórios produtores. De referir que a região da Bairrada concentra uma parte significativa da produção nacional de espumante, sendo este néctar um dos principais ex-libris do concelho.

O bilhete diário para o Millèsime tem o custo de 15 €, enquanto que para os dois dias custa 25 €. A participação nas provas comentadas implica um valor adicional de 10 €, e o acesso à After Party custa igualmente 10 €. Os ingressos podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia, Posto de Turismo da Curia, Museu do Vinho Bairrada, Museu das Duas Rodas, nos postos de venda Bol e online em bol.pt.

A revista com tudo o que precisa de saber sobre o “Millèsime” é oferecida na compra da edição desta semana do JORNAL DA BAIRRADA, que pode ser encontrada nas bancas ou na loja online