Millèsime consolida-se e reforça posicionamento

Fotos Carlos Neves e Catarina Cerca
O Curia Palace Hotel voltou a ser palco do Encontro Nacional de Espumantes, nos dias 21 e 22 de março.
Pelo 4.º ano consecutivo, os apreciadores puderam conferir a crescente qualidade dos espumantes, em dois dias de provas proporcionadas pelos 47 produtores, que mostraram o que de melhor se produz no território nacional, mas também na Madeira, já que pela primeira vez, um produtor desta ilha e o primeiro a produzir espumantes na Madeira, participou no Millèsime.