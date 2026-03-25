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Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

25 de Março de 2026 10:06

Bairrada // Região // Vinhos   Exclusivo

Millèsime consolida-se e reforça posicionamento

É já uma referência nacional na promoção dos espumantes portugueses e regressou numa 4.ª edição à Curia. Falamos do Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes que no último final de semana recebeu cerca de três mil visitantes.

Fotos Carlos Neves e Catarina Cerca

O Curia Palace Hotel voltou a ser palco do Encontro Nacional de Espumantes, nos dias 21 e 22 de março.
Pelo 4.º ano consecutivo, os apreciadores puderam conferir a crescente qualidade dos espumantes, em dois dias de provas proporcionadas pelos 47 produtores, que mostraram o que de melhor se produz no território nacional, mas também na Madeira, já que pela primeira vez, um produtor desta ilha e o primeiro a produzir espumantes na Madeira, participou no Millèsime.

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Curia , encontro nacional espumantes , espumante , Millesime , produtores , provas , vinho