Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

3 de Dezembro de 2025 11:42

Anadia Exclusivo

Anadiense completou três das provas de ciclismo amador mais duras do mundo

É na estrada, em cima da bicicleta de corrida, que se sente verdadeiramente feliz e livre, mas também onde testa e desafia os seus limites.

É na Suíça que Cristiano Marques, natural de Alféloas – Anadia, reside há 12 anos.
Atualmente é chef num restaurante em Gland (Vaud), onde reside, mas mesmo assim, apesar de uma profissão exigente e desgastante, encontra tempo para se dedicar àquela que é a sua maior paixão – o ciclismo, ainda que numa vertente amadora.

