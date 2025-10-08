Universidade Sénior da Curia inicia novo ano letivo

A sessão de abertura do novo ano letivo 2025-2026 na Universidade Sénior da Curia (USC) teve lugar, no passado dia 30 de setembro, no anfiteatro do Curia Tecnoparque, em Tamengos.

Na sessão, que contou com a presença de alunos e docentes, a edil anadiense, Teresa Cardoso, deu as boas vindas aos alunos, desejando que o novo ano letivo decorra pelo melhor.

Por sua vez, o coordenador da USC, Alexandre Osório, revelou o Plano Curricular para o presente ano letivo que vai, desde a Literacia Digital, Literacia Financeira, Português Língua não materna, Pilates, Direito e Cidadania, Guitarra (iniciação e intermédio), Estimulação Cognitiva até a Oficinas multidisciplinares que apresentam uma programação mensal.

Estas oficinas são dinamizadas num formato disponível para todos os professores e alunos. Terapia da voz, Oficina de bem-estar sénior, Cozinha saudável, Mundo 3D, Inteligência Artificial, Ervas aromáticas, Oficina de compotas, Hotel dos Insetos, Cestaria, Oficina Criativa: Janela Manuelina com vistas para a História, Psicogenealogia, Avós: como lidar com doenças agudas, são algumas das propostas.

Durante a sessão os presentes tiveram a oportunidade de visualizar um vídeo onde foram exibidos alguns dos melhores momentos do ano letivo transato.

Seguiu-se uma palestra sobre “O Nosso Universo”, orientada por José Augusto Matos, Associação de Física da Universidade de Aveiro.

De referir ainda que os interessados que pretendam frequentar a USC podem contactar o Curia Tecnoparque, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h. Mais informações pelo email: univ.senior.curia@cm-anadia.pt ou pelos telefones 231 519 710 e 927 246 442.