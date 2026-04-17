Vagos desafia jovens a descobrir vocação

II Fórum VIP regressa a 22 de abril com programa alargado, 31 expositores e novas sessões para alunos do 9.º e 12.º ano.

O Município de Vagos promove, no próximo dia 22 de abril, a 2.ª edição do Fórum de Vocação e Identificação Profissional — o Fórum VIP —, um evento dedicado à orientação vocacional e profissional dos jovens do concelho.

A iniciativa decorre no Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha, entre as 10h e as 17h, e é dirigida aos alunos do 9.º e 12.º ano do ensino regular e profissional, bem como a toda a comunidade jovem.

Após o sucesso da primeira edição, o Fórum VIP regressa com um programa reforçado, que combina sessões temáticas, atuações musicais, um espaço expositivo em permanência e o “Gabinete VIP” — um serviço de apoio individualizado com psicólogos e professores, pensado para ajudar cada jovem a refletir sobre o seu percurso formativo e profissional.

O programa da manhã, direcionado aos alunos do 9.º ano de escolaridade, inclui a abertura institucional seguida de uma atuação musical do Grupo Tríade — composto por alunos do Agrupamento de Escolas de Vagos, e sessões sobre orientação vocacional (“Gostar do Que se Faz: Missão (im)possível?”, pela EPADRV), literacia fiscal (“Impostos — Porquê?”, pela Autoridade Tributária) e sobre voluntariado e associativismo (IPDJ) .

Destaque ainda para o “Testemunho de Jovem Vaguense”, protagonizado por Mariana Rei. A meio da manhã o programa inclui a atuação musical de um grupo de alunos do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação.

Durante a tarde, o foco passa para os alunos do 12.º ano, o programa inclui a abertura institucional seguida de uma atuação musical da Escola de Música do Colégio de Calvão. Ao longo da tarde decorrerão sessões sobre proteção civil e segurança (Gabinete de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vagos), oportunidades de mobilidade europeia no âmbito do programa Erasmus+ (Agência Nacional Erasmus+, Juventude e Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade), e orientação para o ensino superior (“Como Escolher o Teu Futuro com Confiança”, pelo ISCIA). O dia encerra com a sessão do IPDJ e o testemunho de jovem vaguense.

Ao longo de todo o dia, das 10h às 17h, o espaço expositivo contará com 31 stands de entidades diversas, entre estabelecimentos de ensino superior e profissional, empresas do tecido empresarial local, e entidades públicas ligadas à formação, qualificação e voluntariado — oferecendo aos jovens um contacto direto com as opções disponíveis para o seu futuro.

A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Vagos, Isabel Capela, sublinha que “o regresso do Fórum VIP para uma segunda edição confirma o compromisso do Município de Vagos com a orientação vocacional e profissional dos nossos jovens. Este ano, quisemos ir mais longe: alargámos o leque de parceiros, diversificámos as sessões temáticas e reforçámos o espaço expositivo, para que cada jovem possa descobrir novos caminhos e tomar decisões mais informadas sobre o seu futuro. Acreditamos que investir na vocação dos nossos estudantes é investir no desenvolvimento do nosso concelho.”

A autarca acrescenta ainda que “a resposta entusiasta das escolas, das universidades, das empresas e das entidades que se associaram a esta iniciativa mostra que a comunidade partilha da mesma visão: a de que os nossos jovens merecem todas as ferramentas para fazer escolhas conscientes e construir um percurso profissional com confiança.”

O II Fórum VIP — “Qual é a tua vocação?” — é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vagos que reafirma a aposta do município na educação e no futuro dos seus jovens. A entrada é livre.