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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

17 de Abril de 2026 9:32

Sociedade // Vagos   Exclusivo

Rui Fernandes quer abrir “uma janela para o futuro” da Gafanha da Boa Hora

A par do desporto, a cultura e o associativismo surgem como pilares fundamentais da estratégia do executivo.

Rui Fernandes não esconde a ambição de transformar a Gafanha da Boa Hora numa referência regional, apostando na valorização das suas características únicas, no reforço da coesão, na concretização de projetos há muito desejados e numa visão estratégica que projete a freguesia para o futuro sem perder de vista as raízes.

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autarquia , Gafanha Boa Hora , Junta Freguesia , rota freguesias , Rui Fernandes , Vagos