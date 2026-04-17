Rui Fernandes não esconde a ambição de transformar a Gafanha da Boa Hora numa referência regional, apostando na valorização das suas características únicas, no reforço da coesão, na concretização de projetos há muito desejados e numa visão estratégica que projete a freguesia para o futuro sem perder de vista as raízes.
Rui Fernandes quer abrir “uma janela para o futuro” da Gafanha da Boa Hora
A par do desporto, a cultura e o associativismo surgem como pilares fundamentais da estratégia do executivo.