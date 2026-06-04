Oito meses após ter sido eleito, Carlos Tavares faz um balanço positivo de um mandato que diz estar a ser pautado pela proximidade à população, pela valorização do associativismo e pela concretização de um conjunto de intervenções em equipamentos e espaços públicos.
Aguada de Cima // Águeda // Sociedade Exclusivo
Carlos Tavares vê no associativismo um motor de cidadania em Aguada de Cima
Eleito sem oposição, Carlos Tavares reconhece a responsabilidade acrescida que essa circunstância lhe trouxe, mas garante estar determinado em corresponder às expectativas dos fregueses, apesar das limitações financeiras.