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Afonso Ré Lau

redacao@jb.pt

4 de Junho de 2026 10:32

Aguada de Cima // Águeda // Sociedade   Exclusivo

Carlos Tavares vê no associativismo um motor de cidadania em Aguada de Cima

Eleito sem oposição, Carlos Tavares reconhece a responsabilidade acrescida que essa circunstância lhe trouxe, mas garante estar determinado em corresponder às expectativas dos fregueses, apesar das limitações financeiras.

Oito meses após ter sido eleito, Carlos Tavares faz um balanço positivo de um mandato que diz estar a ser pautado pela proximidade à população, pela valorização do associativismo e pela concretização de um conjunto de intervenções em equipamentos e espaços públicos.

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aguada de cima , autarquia , Carlos Tavares , Junta de Freguesia , rota freguesias