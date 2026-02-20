Oliveira do Bairro: Projeto “Bebé Feliz” já ajudou 230 famílias

O projeto da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, destinado a apoiar famílias em situação de carência económica, realiza no próximo dia 7 de março o seu peditório anual, com o objetivo de angariar produtos para bebés dos 0 aos 24 meses.

O projeto social “Bebé Feliz”, destinado a apoiar famílias em situação de carência económica, realiza no próximo dia 7 de março o seu peditório anual, com o objetivo de angariar produtos para bebés dos 0 aos 24 meses.

A iniciativa pretende recolher bens essenciais como fraldas, leite, papas, produtos de higiene e outros artigos indispensáveis ao bem-estar dos bebés.

De acordo com Natércia Santiago, atual responsável pela área da Ação Social da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, o apoio prestado pelo projeto não se limita apenas à freguesia, abrangendo famílias carenciadas de todo o concelho.

“O projeto Bebé Feliz apoia famílias que realmente necessitam, através da entrega de cabazes com produtos essenciais para bebés. As famílias devem submeter candidatura na Junta de Freguesia, que será posteriormente avaliada”, esclarece Natércia Santiago.

O “Bebé Feliz”, projeto da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, foi regulamentado em 2018 e, desde então, apresenta números que refletem o seu impacto social: 620 cabazes entregues, 250 bebés apoiados e 230 famílias abrangidas.

O projeto conta ainda com o apoio fundamental de voluntários, cuja dedicação e solidariedade tornam possível a continuidade desta ação social, reforçando o compromisso da Junta de Freguesia com a comunidade.

A organização apela à participação da população no peditório anual, lembrando que cada contributo é essencial para garantir o apoio às famílias que mais precisam.