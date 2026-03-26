Rota das Freguesias. Autarca da Moita destaca prioridades e desafios do mandato

Manuel Neves cumpre o segundo mandato à frente dos destinos da freguesia da Moita. Admite que o plano de atividades é ambicioso, uma vez que percorre uma série de áreas que considera determinantes para o desenvolvimento da freguesia. Nesta entrevista, fala das prioridades e dos desafios do mandato, que têm como objetivo primeiro melhorar a qualidade de vida da população.

Com um orçamento a rondar os 230 mil euros, Manuel Neves confessa que este é sempre curto para fazer face às necessidades de todo o território da freguesia. Ainda assim, diz que a maior prioridade é “servir as pessoas, o melhor possível”. E aqui, destaca a sua preocupação com as aldeias serranas e o perigo de desertificação, face às desigualdades que persistem em várias áreas, nomeadamente no abastecimento de água e nas telecomunicações.