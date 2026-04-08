Após um interregno de 12 anos, Arménio Cêrca está de regresso às lides autárquicas na União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.
A experiência anteriormente adquirida – 16 anos presidente da Junta de Freguesia de Ancas (antes da agregação de freguesias) – levam-no a encarar este regresso com a mesma motivação, determinação e envolvimento de quem quer o melhor para a União de Freguesias.
Rota das Freguesias. Arménio Cêrca fala das prioridades para a UF
Após um interregno de 12 anos, Arménio Cêrca está de regresso às lides autárquicas como presidente na União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas. Dos caminhos agrícolas à rede viária, passando pelos circuitos pedestres, são várias as prioridades do mandato.
Após um interregno de 12 anos, Arménio Cêrca está de regresso às lides autárquicas na União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.