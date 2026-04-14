Aldeia do Rugby vive dia histórico e enche a Moita e a região de orgulho

A Seleção Portuguesa de Rugby Feminina perdeu contra a seleção espanhola por 5-45. Mas há momentos que transcendem o resultado. Numa arrancada veloz, carregada de identidade bairradina, Margarida Mata (atleta do Moita Rugby Clube da Bairrada) cruzou a linha de ensaio, apontando o único ensaio português do encontro. Um instante mágico, celebrado como uma verdadeira vitória por todos.

Fez-se história na Moita. A já consagrada Aldeia do Rugby viveu um momento inédito: pela primeira vez, recebeu uma seleção nacional sénior.

Sob um ambiente preparado com toda a pompa e circunstância, a aldeia vestiu-se de festa para acolher as “Lobas”. Cada detalhe foi pensado para que a equipa nacional se sentisse em casa — desde o acolhimento caloroso da população até às condições de excelência proporcionadas pelo Hotel das Termas da Curia e pela Estalagem de Sangalhos, que acolheram, respetivamente, a seleção portuguesa e a Federação Portuguesa de Rugby, bem como o staff da Rugby Europe. Um esforço conjunto que tornou

possível um dia que ficará para sempre gravado na memória da região.

Na tribuna, várias figuras institucionais acompanhavam atentamente o momento: os presidentes da Federação Portuguesa de Rugby e da Federação Espanhola de Rugby, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Anadia, o presidente da Junta de Freguesia da Moita, o presidente do Comité Regional do Centro e o Presidente do MRC Bairrada, todos partilhando a mesma expetativa e orgulho.

Nas bancadas, repletas, sentia-se a emoção. Famílias, adeptos e amantes da modalidade uniram-se para apoiar as atletas e a seleção nacional, criando um ambiente verdadeiramente especial.

Dentro das quatro linhas, o simbolismo foi ainda maior. O Moita Rugby Clube da Bairrada fez-se representar por quatro atletas — Beatriz Rodrigues, Maria Almeida, Catarina Santos e Margarida Mata. E foi precisamente Beatriz Rodrigues quem capitaneou a seleção nacional, um marco inesquecível para o clube e todos os seus atletas.

Seguiu-se um dos momentos mais marcantes, quando se ouviu o Hino de Portugal. Cinquenta e um anos de história passaram, em segundos, pela memória de muitos, anos de trabalho, dedicação e paixão.

Deu-se então, início ao jogo, que não foi fácil. Pela frente, uma seleção espanhola fisicamente poderosa, dominante nas fases estáticas e no contacto, que confirmou a sua superioridade com uma vitória por 5-45. Mas há momentos que transcendem o resultado — e foi aí que a Aldeia do Rugby explodiu de emoção. Numa arrancada veloz, carregada de garra e identidade bairradina, Margarida Mata cruzou a linha de ensaio, apontando o único ensaio português do encontro. Um instante mágico, celebrado como uma verdadeira vitória por todos.

Outros momentos do dia

Naquele mesmo dia, de manhã, o campo sintético encheu-se de vida e entusiasmo. As escolinhas partilharam o relvado com jovens atletas da ESAC Agrária de Coimbra, Gaudium Sport e do Sport Clube do Porto, num convívio que reforçou os valores do rugby – amizade, respeito e paixão pelo jogo.

Mais tarde, houve ainda espaço para um momento especial: um jogo “champagne” entre atletas veteranas de Portugal e Espanha., em encontro amigável.

Enquanto isso, no Porto, os Sub-16 do MRC Bairrada davam também provas do seu caráter. Frente ao CDUP, a equipa entrou em falso e chegou a estar a perder por 22-0. Mas, com uma demonstração notável de resiliência, crença e espírito de equipa, conseguiu recuperar até um impressionante 29-28, ficando a escassos pontos de uma reviravolta épica.

“Dia histórico”

Para o presidente do MRC Bairrada, Diogo Rodrigues, este foi, “sem dúvida, um dia histórico. Um dia em que a Moita não foi apenas palco de rugby, foi identidade e futuro, um dia que reforça a ambição de tornar a Bairrada na verdadeira casa das seleções e, acima de tudo, um dia que encheu todos de um orgulho impossível de descrever”.

Diogo Rodrigues deixa ainda um agradecimento à Câmara Municipal de Anadia, “que, em todos os momentos, esteve em permanente contacto e total apoio

com o clube, acompanhando e colaborando de perto a organização e cada detalhe deste dia”, contribuindo “para que tudo decorresse com excelência e o momento fosse vivido com felicidade e orgulho”.