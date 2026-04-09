Rugby feminino: Moita recebe jogo histórico entre Portugal e Espanha

Marco inédito para o clube e para toda a região ao trazer à Moita um evento de dimensão internacional nunca antes realizado neste palco.

Foto: Federação Portuguesa de Rugby

No próximo dia 11 de abril, a Moita irá receber, pela primeira vez, um jogo internacional da seleção portuguesa de Rugby Feminina, que defrontará a Seleção de Espanha, no âmbito do calendário oficial da Rugby Europe.

Trata-se de um marco inédito para o clube e para toda a região, trazendo à Moita um evento de dimensão internacional nunca antes realizado neste palco.

A jornada começará logo com os mais jovens, com a realização de um convívio inter-regional das escolinhas, trazendo à Moita dezenas de equipas e centenas de crianças, num ambiente de alegria, aprendizagem e paixão pelo jogo.

Seguir-se-á um momento especial, com um jogo de veteranas internacionais portuguesas e espanholas, simbolizando a união, a história e o crescimento do rugby feminino ao longo dos anos. E, claro, o ponto alto do dia será o tão aguardado confronto internacional entre Portugal e Espanha, que promete emoção, intensidade e um grande espetáculo de rugby ao mais alto nível.

Este evento representa um marco histórico para a Moita e para toda a região Centro, sendo a primeira vez que a Aldeia do Rugby recebe um jogo internacional desta dimensão.

Atividade: Seniores recebem equipa americana na Moita

A equipa sénior recebeu a formação americana, Eastside Banshees, que se encontra em digressão por Portugal. Num encontro marcado pelo espírito de partilha e intercâmbio cultural, o resultado — sempre secundário nestas ocasiões — acabou por sorrir à equipa da casa. Mais importante foi o ambiente vivido dentro e fora de campo, com ambas as equipas a proporcionarem um bom espetáculo e a celebrarem os verdadeiros valores do rugby. No final, realizou-se um convívio na sede do clube, com cerca de 90 participantes.

Forte presença da Bairrada na Seleção Nacional Feminina

O fim de semana ficou também marcado pela realização de um estágio da Seleção de Rugby Feminina, que decorreu precisamente na Moita.

O MRC Bairrada voltou a estar em grande destaque, com cinco atletas convocadas. Foram elas: Beatriz Rodrigues, Maria Almeida, Margarida Mata, Andreia Tomaz e Catarina Santos.



