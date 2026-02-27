São muitos os projetos que integram o ambicioso plano de atividades da Junta de Freguesia de Sangalhos para o ano em curso. Do apoio ao associativismo, ao meio ambiente, passando pela manutenção e conservação de espaços públicos, desporto, cultura e empreendedorismo, Artur Salvador dá a conhecer algumas prioridades.
Rota das Freguesias. Artur Salvador quer prestar um serviço público de qualidade e próximo
A cumprir o segundo mandato na liderança da freguesia, autarca quer reforçar a ligação com as pessoas, ouvindo e identificando as sias necessidades.