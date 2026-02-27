Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

27 de Fevereiro de 2026 10:19

Anadia // Sangalhos // Sociedade   Exclusivo

Rota das Freguesias. Artur Salvador quer prestar um serviço público de qualidade e próximo

A cumprir o segundo mandato na liderança da freguesia, autarca quer reforçar a ligação com as pessoas, ouvindo e identificando as sias necessidades.

São muitos os projetos que integram o ambicioso plano de atividades da Junta de Freguesia de Sangalhos para o ano em curso. Do apoio ao associativismo, ao meio ambiente, passando pela manutenção e conservação de espaços públicos, desporto, cultura e empreendedorismo, Artur Salvador dá a conhecer algumas prioridades.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

Artur Salvador , Junta Freguesia , obras , orçamento , plano atividades 2026 , sangalhos