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Catarina Cerca

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23 de Abril de 2026 16:53

Anadia // Sociedade // V. Nova de Monsarros   Exclusivo

“Sentido de proximidade” marca mandato de David Fernandes

David Fernandes sabe que pela frente o esperam anos de muito trabalho e de muita resiliência e elenca, em entrevista, carências de vária ordem na freguesia de Vila Nova de Monsarros.

“A experiência do mandato anterior foi importante, mas encaro este mandato com o mesmo sentido de responsabilidade e proximidade, sabendo que há sempre muito para aprender e melhorar. Estou confiante de que este mandato vai correr bem”, revela David Fernandes, autarca de Vila Nova de Monsarros.

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autarquia , David Fernandes , Junta de Freguesia , rota das freguesias , Vila Nova Monsarros