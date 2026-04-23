“A experiência do mandato anterior foi importante, mas encaro este mandato com o mesmo sentido de responsabilidade e proximidade, sabendo que há sempre muito para aprender e melhorar. Estou confiante de que este mandato vai correr bem”, revela David Fernandes, autarca de Vila Nova de Monsarros.
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“Sentido de proximidade” marca mandato de David Fernandes
David Fernandes sabe que pela frente o esperam anos de muito trabalho e de muita resiliência e elenca, em entrevista, carências de vária ordem na freguesia de Vila Nova de Monsarros.