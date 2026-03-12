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Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

12 de Março de 2026 11:01

Oliveira do Bairro // Palhaça   Exclusivo

“Valorizar a Palhaça” orienta prioridades do segundo mandato de Luís Ruivo

Com um orçamento que poderá atingir os 240 mil euros, o autarca destaca projetos na área social, melhorias no espaço público e uma importante articulação com a Câmara Municipal.

O presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, Luís Ruivo, tem definido como linha orientadora do atual ciclo autárquico o lema “Valorizar a Palhaça”. A estratégia assenta em quatro eixos: pessoas, território, comunidade e criação de valor em parceria com o município.

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Luís Ruivo , Oliveira do Bairro , palhaça , rota das freguesias