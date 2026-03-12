O presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, Luís Ruivo, tem definido como linha orientadora do atual ciclo autárquico o lema “Valorizar a Palhaça”. A estratégia assenta em quatro eixos: pessoas, território, comunidade e criação de valor em parceria com o município.
Oliveira do Bairro // Palhaça Exclusivo
“Valorizar a Palhaça” orienta prioridades do segundo mandato de Luís Ruivo
Com um orçamento que poderá atingir os 240 mil euros, o autarca destaca projetos na área social, melhorias no espaço público e uma importante articulação com a Câmara Municipal.