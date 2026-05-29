Praia da Vagueira recebe 1.ª Feira de Segurança Náutica “Nautical Vagos”

Iniciativa visa promover a cultura de segurança no mar, valorizar o turismo náutico e afirmar Vagos como um destino costeiro seguro, sustentável e qualificado.

A Praia da Vagueira acolhe, amanhã, dia 30 de maio, a 1.ª edição do Nautical Vagos – Feira de Segurança Náutica, uma iniciativa que visa promover a cultura de segurança no mar, valorizar o turismo náutico e afirmar Vagos como um destino costeiro seguro, sustentável e qualificado.

O evento tem início às 9h30, no Posto de Turismo da Vagueira, com a sessão de abertura que contará com a intervenção de um membro do executivo da Câmara Municipal de Vagos, sublinhando a importância estratégica do mar e das Estações Náuticas na dinamização turística e na valorização do território.

Segue-se, às 9h45, um dos momentos centrais do programa: a mesa-redonda subordinada ao tema “Segurança, Sustentabilidade e o Futuro do Turismo Náutico”. Este debate reunirá um conjunto alargado de entidades com intervenção no setor, nomeadamente o Município de Vagos, a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, a Fórum Oceano – Rede das Estações Náuticas de Portugal, a EEC Náutica do Centro de Portugal, o Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (CIRA), bem como representantes da área operacional, incluindo o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, os Bombeiros Voluntários de Vagos e a Proteção Civil Municipal.

A sessão abordará diferentes dimensões do turismo náutico, desde a definição de estratégias públicas e o papel das Estações Náuticas enquanto motores de desenvolvimento local, até à importância dos programas de financiamento, como o MAR2030, no reforço das comunidades costeiras. Será igualmente destacada a vertente operacional, com enfoque na articulação entre entidades de proteção civil, bombeiros e demais agentes responsáveis pela segurança no mar.

Pelas 11h, terá lugar um exercício prático no mar, com demonstração de novos equipamentos de salvamento, permitindo ao público assistir a uma simulação real de resposta em contexto marítimo.

Ao longo do dia, o Nautical Vagos oferece ainda um vasto conjunto de atividades dirigidas a diferentes públicos, incluindo oficinas infantis como “Pequenos Navegadores”, concertos acústicos, experiências de observação de aves marinhas, demonstrações de práticas tradicionais como a arte de remendar redes, bem como iniciativas de sensibilização para a segurança costeira.

O programa inclui ainda momentos de animação e interação, como o Networking Bingo, atividades desportivas ligadas ao surf, pinturas faciais e experiências gastronómicas, com destaque para a prova de vinhos da Bairrada e degustação de produtos locais.