Vagos: Jovem que matou a mãe estará internado em regime fechado durante 3 anos

O Tribunal de Família e Menores de Aveiro aplicou ao jovem de 14 anos acusado de matar a mãe, Susana Gravato, em outubro do ano passado, em Vagos, a medida de internamento em centro educativo, em regime fechado, pelo período de três anos, com revisão a cada seis meses.

Durante a leitura da decisão, esta manhã, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que o jovem matou a mãe com dois tiros na cabeça, não tendo demonstrado arrependimento.

O tribunal teve em conta o depoimento do jovem, que confessou o crime, descrevendo com precisão os factos. A juíza referiu ainda que o jovem não se emocionou, tendo mantido a mesma expressão facial quando descreveu a forma como deu os dois tiros na mãe e sem apontar qualquer razão para atentar contra a vida da mãe.

“O jovem não tem consciência clara da sua conduta, nem da sua gravidade extrema”, afirmaram os responsáveis durante a leitura da sentença.

Tendo sido aplicada a medida cautelar máxima, pedida pelo Ministério Público, o jovem permanecerá internado num centro educativo no Porto, onde pode continuar a receber visitas de familiares, nomeadamente do pai, irmão e avós.