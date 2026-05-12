“Vagos + Composto” promove valorização dos biorresíduos

O Município de Vagos tem vindo a implementar uma estratégia integrada de gestão de biorresíduos através do projeto “Vagos + Composto”, uma iniciativa que promove a separação seletiva e a valorização de resíduos orgânicos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e para a economia circular no concelho.

O projeto assenta em três eixos principais de atuação, adaptados às diferentes realidades dos munícipes, do setor doméstico e do setor não doméstico.

No âmbito da Recolha de Proximidade de Biorresíduos, pensada para os munícipes que não realizam compostagem doméstica ou comunitária, o Município disponibiliza uma rede de 30 contentores de proximidade, estrategicamente distribuídos pelo território concelhio. Estes equipamentos são de acesso condicionado, garantindo que apenas biorresíduos corretamente separados são depositados, evitando a contaminação com outros resíduos.

A utilização destes contentores requer inscrição prévia no projeto. Após o registo, o Município procede à entrega de um cartão de acesso, que permite a abertura dos contentores, bem como à disponibilização de uma formação rápida, com instruções práticas sobre a correta utilização do sistema. A adesão processa-se em três passos simples: localizar o contentor mais próximo, efetuar a inscrição no formulário online disponível na página do Município e iniciar a separação e deposição dos restos alimentares.

Paralelamente, o projeto Vagos + Composto disponibiliza soluções de Compostagem Doméstica e Comunitária. A compostagem doméstica destina-se a munícipes com espaço próprio, permitindo a transformação dos resíduos orgânicos em fertilizante natural para jardins e hortas. Já a Compostagem Comunitária foi concebida para residentes em habitações multifamiliares ou sem espaço exterior, contando atualmente com três compostores coletivos no centro da Vila de Vagos, localizados na Junta de Freguesia de Vagos, nas traseiras da Repsol e junto ao Museu do Brincar. Os munícipes inscritos recebem um kit de apoio à separação e um guia prático de utilização.

O terceiro eixo do projeto é a Recolha Porta-a-Porta de Biorresíduos para o Setor Não Doméstico, um serviço gratuito dirigido a estabelecimentos de comércio, hotelaria, restauração, cantinas, frutarias e instituições sociais. Este serviço inclui a recolha regular à porta dos estabelecimentos, o fornecimento de equipamentos adequados, formação aos colaboradores e a atribuição do selo “Estabelecimento Aderente – Vagos + Composto”, promovendo boas práticas ambientais e responsabilidade social. Atualmente, o projeto conta já com 42 estabelecimentos aderentes.

Com o Vagos + Composto, o Município de Vagos reforça o seu compromisso com a redução do envio de resíduos para aterro, a valorização dos biorresíduos e a promoção de comportamentos ambientalmente responsáveis junto da população.