Praia da Vagueira recebe elite do bodysurf nacional

Primeira etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf 2026 decorre domingo, dia 31 de maio. Em prova, na Praia da Vagueira, vão estar os melhores atletas do país.

A Praia da Vagueira, em Vagos, prepara-se para receber, no próximo domingo, dia 31 de maio, a primeira etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf 2026.

O Vagueira Pro vai reunir os melhores atletas do país na modalidade mais pura de deslizar nas ondas — o bodysurf, onde o corpo serve de prancha —, mas o evento deste ano promete ir muito além da competição desportiva, transformando-se num verdadeiro acontecimento de praia aberto a toda a comunidade.

Por isso, a organização preparou um programa de atividades paralelas gratuitas para envolver o público local, as famílias e os entusiastas do mar ao longo de todo o fim de semana.

Aulas Gratuitas, experimentação de material e dinâmicas na areia

Para quem quiser sentir a adrenalina da modalidade ou simplesmente experimentar o contacto com o mar de uma forma diferente, estará disponível uma Zona de Experimentação de Material.

O público poderá testar gratuitamente handplanes (as pranchas de mão usadas no bodysurf), barbatanas profissionais da prestigiada marca DaFin e fatos térmicos da Wildsuits.

Haverá ainda a possibilidade de fazer uma aula de Bodysurf gratuita com a Bodysurf School.

Foco na sustentabilidade e arte para os mais novos

Alinhado com os valores de preservação ambiental do Bodysurf Portugal, o Vagueira Pro, em conjunto com a Surfrider Foundation , promoverá uma ação coletiva de limpeza de praia, convidando atletas e público a unirem esforços na recolha de resíduos costeiros e na sensibilização para a proteção dos oceanos.

O lixo marinho recolhido ganhará uma nova vida através de uma atividade pedagógica e artística para crianças, onde os mais novos serão desafiados a transformar o plástico e outros materiais encontrados na areia em peças de arte e instalações visuais, aliando a criatividade à consciência ecológica.

Compromisso Social e Desportivo

O Bodysurf em Portugal tem-se destacado não apenas pela espetacularidade das suas manobras, mas também pelo seu forte pendor de intervenção social. O campeonato nacional continua a apoiar ativamente projetos de inclusão através do desporto, potenciando a proximidade entre a elite desportiva e as comunidades locais.

Este campeonato é organizado pela Associação Surf Social Wave e conta com o apoio do Município de Vagos, da Associação de Surfistas de Vagos, do Mare, da Migas Surf School, da Câmara Municipal da Lourinhã, do Praia Surf Clube, da Câmara Municipal de Torres Vedras, da Sealand, da Promotorres, da Câmara Municipal da Figueira da Foz, do Clube ADMS – Associação Desenvolvimento Mais Surf, da Peúga, da DaFin, da Wildsuits, da UCA, da AHUA, da The Bodysurf School, da Surfrider Foundation Europe Lisboa e da Federação Portuguesa de Surf.