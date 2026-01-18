18.ª Gala Desportiva da Mealhada: vencedores do Mérito Desportivo já são conhecidos

O evento, no dia 26 de janeiro, reafirma-se como um momento de reconhecimento público do mérito, da dedicação e do impacto do movimento associativo e desportivo do concelho.

A Gala Desportiva do Município da Mealhada assinala este ano a sua 18.ª edição, numa noite de celebração do desporto concelhio marcada para o dia 26 de janeiro, às 21h, no Cineteatro Messias. O evento reafirma-se como um momento de reconhecimento público do mérito, da dedicação e do impacto do movimento associativo e desportivo do concelho.

Esta cerimónia anual tem distinguido atletas, treinadores, dirigentes e clubes que contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento do desporto na Mealhada, valorizando não apenas os resultados competitivos, mas também o papel formativo, social e comunitário da prática desportiva. A cerimónia reúne representantes das mais diversas modalidades, do futebol à natação, do karaté ao basquetebol, do hóquei ao andebol, da patinagem artística às artes marciais, abrangendo tanto os clubes sediados no concelho como atletas do Município que se destacam em estruturas externas.

Os vencedores do Mérito Desportivo já são conhecidos e vão subir ao palco durante este evento para receber os respetivos diplomas. O júri da Gala entendeu destacar os seguintes atletas e equipas:

– Equipa Sub-17 (CD Luso) – Pela subida à Divisão de Honra com excelentes resultados no seu 2.º ano de competição.

– Equipa Sub 15 (GD Mealhada) – Pelo 2.º lugar na fase de subida, que deu acesso à disputa da Divisão de Honra.

– Bianca Rodrigues (SC Beira-Mar) – Luzense de apenas 14 anos representa a equipa sub-19 do Beira-Mar e foi chamada a representar a seleção nacional sub-15

– Sofia Batista (FC Pampilhosa) – Avançada dos benjamins A foi convocada para os trabalhos da seleção distrital sub-12 de Aveiro

– Matilde Almeida (SC Braga) – Avançada pampilhosense veste a camisola do Sp. Braga e sagrou-se campeã nacional sub-19.

– Tomás Almeida (NK Pampilhosa) – 3.º do ranking de júnior masc -76kg da Federação Nacional de Karaté – Portugal.

– Maria Helena Valença Ferreira (Rugby Agrária de Coimbra)- Com apenas 16 anos sagrou-se campeã nacional de râguebi sénior feminino da 1.ª Divisão ao serviço da Agrária e foi chamada à seleção nacional sub-18.

– Eduardo Cunha (Columbófila Cantanhedense) – Campeão Nacional de Pares Artísticos de Patinagem artística e vários resultados de mérito internacionais

– Arsénio Santos (Endeavor Maratones) – Perto de fazer 60 anos, atleta de Santa Luzia completou as seis maiores maratonas do mundo: Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova Iorque e Tóquio.

– Beatriz Varzeas (Bembibre Hockey Club) – Avançada do natural do Luso joga atualmente em Espanha e disputou o Campeonato da Europa de Hóquei em Patins 2025.

– Equipa sénior (Luso Ténis Clube) – Vice-campeões regionais de ténis e disputa da 3.ª Divisão Nacional

– Marcelo Paulo (Natação – Associação Olhar 21) – Campeão Regional de Coimbra de natação adaptada aos 50 e 100 metros livres e aos 50 metros Mariposa e vice-campeão nacional aos 50 metros mariposa.

– Joaquim Godinho (Trilhos Luso Bussaco) – 3.º lugar M70 no Campeonato Nacional de Estrada

– Carlos Cunha (Trilhos Luso Bussaco) – Vice-Campeão Nacional Trail M60; Vice-Campeão Nacional Trail Ultra M60;

– José Martins (Trilhos Luso Bussaco) – Campeão Nacional Trail Sprint M60

– António Graça (Trilhos Luso Bussaco) – 3.º lugar M60 no Nacional Trail Ultra M60; 3.º lugar M60 no Campeonato Nacional Trail

– Equipa Corta Mato (Trilhos Luso Bussaco) – Campeões distritais

– Eunice Magalhães (Trilhos Luso Bussaco) – Vice-campeã F40 Circuito Nacional de Trail Ultra XL

– Diogo Reis (Trilhos Luso Bussaco) – Vice-campeão nacional montanha M35

– Carlos Simões (Trilhos Luso Bussaco) – Vencedor Circuito Nacional de trail Sprint em M40

Para esta edição, para além do Mérito Desportivo mantêm-se as outras seis categorias sujeitas a candidatura e avaliação do júri: Atleta do Ano, Revelação do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Associação Desportiva do Ano, Equipa do Ano. A estas juntam-se ainda os prémios de atribuição direta: Alto Prestígio, Prémio Incentivo, Prémio Dedicação e Prémio Carreira, que reconhecem percursos, contributos e exemplos de excelência no desporto concelhio.