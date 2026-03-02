Gala do Desporto de Águeda distingue os melhores de 2025

Na distinção/homenagem “Carreira”, foi distinguido Fernando Vilela e na Distinção Especial do Júri, Óscar Mendes a título póstumo (na foto).

Por: Pedro Neves

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Águeda realizou a sua Gala do Desporto, evento que visa destacar clubes, atletas, personalidades e agentes desportivos do concelho aguedense, pelo trabalho realizado e resultados obtidos a nível distrital, nacional e internacional.

“Uma festa como esta, faz-nos bem a todos”, congratulou-se Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda. “Todos os que aqui estão, têm um papel enorme no que é o desporto em Águeda”, acrescentou o autarca, dirigindo-se ao público que encheu por completo o Centro de Artes de Águeda, para assistir à 3.ªª Gala do Desporto.

Já Edson Santos, vice-presidente da autarquia aguedense e responsável pelo pelouro do desporto, considerou que “este concelho faz um trabalho fantástico” em termos desportivos e que nesta área, “Águeda já é uma referência de cidade grande”.

Relativamente aos prémios que foram entregues, o árbitro internacional de andebol, André Nunes, obteve a distinção “Agente Desportivo do Ano”, enquanto a “Distinção Jovem Revelação” teve como vencedor Duarte Santos Fernandes, campeão nacional de PitBikes (motociclismo).

A equipa de ginástica do All4Gym, fruto da excelência e dos resultados obtidos na época 2024/2025 (é, por exemplo, campeã nacional da 1.ª divisão de elites), recebeu o prémio na categoria “Equipa do Ano”, enquanto o judoca Paulo Lino, da CERCIAG, arrecadou o galardão na distinção “Desporto Adaptado”, fruto dos mais de vinte títulos nacionais que já alcançou e do sucesso que também obtém noutras modalidades.

Na distinção “Atleta do Ano” foram nomeados 12 atletas, de diferentes modalidades, todos com excelentes resultados desportivos. Face à elevada qualidade das candidaturas apresentadas, a comissão de avaliação decidiu distinguir dois vencedores : Inês Tafula, atleta de excelência no panorama do powerlifting e do halterofilismo, e Tânia Isabel Cunha, culturista com resultados de dimensão internacional.

Inês Tafula e Tânia Cunha foram as “Atletas do Ano”

Finalmente, na distinção/homenagem “Carreira”, foi distinguido Fernando Vilela, por ter dedicado grande parte da sua vida ao ténis e ao desenvolvimento da modalidade em Águeda.

Fernando Vilela recebeu o prémio Carreira

A finalizar a Gala, houve ainda tempo para a Distinção Especial do Júri, que homenageou Óscar Mendes a título póstumo, pelo contributo em prol do desporto – em especial do futebol – no concelho de Águeda.

Mérito desportivo para equipas e individualidades

Além dos prémios já referidos, a Câmara Municipal de Águeda atribuiu 11 diplomas de Mérito Desportivo Coletivo e mais 63 na categoria de Mérito Desportivo Individual.

Coletivamente, foram distinguidas as seguintes equipas: – Equipa APA Racing Team, da Associação Amigos das Pitbikes de Águeda, Equipa de Ginástica Aeróbica do All4Gym, Equipa de Ciclismo do Clube Desportivo Fullracing; Equipa de Rugby Adaptado da Associação Juvenil Hugo Costa; Equipa de Trail do Desportivo Atlético de Recardães; Equipa de Juvenis de Futsal, do Centro Cultural de Barrô; Equipa Fajota – Casa do Benfica de Águeda em bilhar; Equipa de Basquetebol Sub 14 Femininas do GICA; Equipa H180 Isolterm – Casa do Benfica de Águeda em bilhar; Equipa de BTT da BiciArca Team (dupla formada por Fábio Resende e Paulo Figueiredo) e a Equipa de Juniores de futebol do Recreio Desportivo de Águeda.

Quanto ao Mérito Desportivo Individual, foram 63 as personalidades que subiram ao palco para receber o respetivo diploma:

Ana Almeida (Ginásio Clube de Águeda/Basquetebol), André Nunes (Árbitro de andebol); André Vieira (CERCIAG/Judo adaptado), António Gomes (CERCIAG/(Judo adaptado); António Marques (Associação Karaté de Águeda); Artem Nych (Clube Desportivo Fullracing/Ciclismo); Artur Campos (Recreio Desportivo de Águeda/Futebol), Bianca de Almeida (Clube Sport Algés e Águeda XXI /Natação); Bruno Marques (Casa do Benfica em Águeda/Bilhar); Carlos Ferreira (CAB/Orientação); Diana Correia (Equitação); Diana Ferreira (CAB/Orientação); Duarte Fernandes (PitBikes); Estêvão Simões (Casa do Benfica em Águeda/Bilhar); Francisco Morais (Clube Sport Algés e Águeda XXI/Natação); Gabriel Lima (Grecas/Atletismo); Gabriel Teixeira (Atletismo); Guilherme Baptista (Clube Sport Algés e Águeda XXI/Natação); Hugo Costa (ARCOR/Paracanoagem); Inês Tafula (Powerlifting); Inês Teixeira (DAR/Trail Running); João Almada (Associação Desportiva de Travassô/Trail Running); João Alberto Ferreira (ARCOR/Canoagem); João Pascoal Ferreira (CAB MTBO/Ori BTT); João Oliveira (DAR/Atletismo); José Barbosa (Associação Juvenil Hugo Costa/(Polybat); José Martins (Trail Running); Juliana Galhano (Clube Ténis de Águeda/Ténis); – Lara Duarte Lopes (ARCOR/Canoagem); Letícia Lopes (Clube Sport Algés e Águeda XXI /Natação); Luana Ribeiro (Casa do Povo de Valongo do Vouga/Andebol); Luís Gordinho (Clube Sport Algés e Águeda XXI/Natação); Manuel Vicente (Biciarca Team/Trail Running); Margarida Duarte (Saca Trilhos Anadia/Skyrunning); Margarida Oliveira – Clube Ténis de Águeda (Ténis); – Margarida Silva (Ginásio Clube de Águeda/Basquetebol); Maria Ferreira (CAB/Orientação); – Maria Inês Marques (Clube Sport Algés e Águeda XXI/Natação); Maria João Bernardo (Clube Sport Algés e Águeda XXI/Natação); Marta Bizarro (ARCOR/Canoagem); Martim Antunes (Clube Sport Algés e Águeda XXI/Natação); Martim Ribeiro (Equitação); Martim Santos (DAR/Triatlo); Matilde São Bento (Ginásio Clube de Águeda/(Basquetebol); Miguel Estevão (CERCIAG/Judo adaptado); Nuno Cerqueira (CAB/Orientação); Paulo Lino (CERCIAG/Ciclismo/Judo/ Futsal); – Paulo Neves (Águeda Bike Friends/BTT); Paulo Pinheiro (Casa do Povo de Valongo do Vouga/ Andebol); Paulo Santos Centro Popular de Trabalhadores de Riba Ave/Pesca Desportiva); Pedro Carvalho (ARCOR/Canoagem); Rafael Freire (Clube Ténis de Águeda); Ricardo Wilson (Motociclismo – Enduro); Rodrigo Morais (FC Porto/Futebol); Rui Silva (Casa do Benfica em Águeda/Bilhar); Sérgio Varela (ARCOR/Canoagem); Simão Almeida (Ginásio Clube de Águeda /Basquetebol); Simão Lopes (ARCOR/Canoagem); Tânia Viegas (Culturismo); Tiago Neves (Associação Desportiva Recreativa Cultural do Carqueijo/Pesca Desportiva); Vanessa Costa (Karaté Shokotan de Águeda); Vasco Timóteo (Clube Ténis de Águeda) e Vital Espinhal (Trail Running).