JB realiza 14.ª Gala do Desporto, “Pela Formação”

O Jornal da Bairrada vai realizar a 14.ª Gala do Desporto, desta vez “Pela Formação”.

Será este o mote para uma noite de homenagem a atletas, equipas, treinadores, dirigentes, que sobem ao pódio da dedicação, do trabalho, do esforço, da resiliência, e que merecem o nosso aplauso e reconhecimento.

A Gala terá lugar na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, às 21h, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro.

Este evento de âmbito regional vai distinguir o “Desporto Pela Formação” da nossa Bairrada, reunindo ainda dezenas de personalidades, autarcas e agentes do desporto.

Vão ser atribuídos prémios em diferentes categorias: Revelação do Ano, Atleta do Ano (Feminino e Masculino), Dirigente do Ano, Equipa do Ano, Treinador do Ano, Clube de Formação, Cartão Branco, Fora das Quatro Linhas, Prémio Especial do Júri e Mérito Desportivo.

Em algumas categorias, há vários nomeados, sendo o vencedor conhecido no dia da gala.

Este evento é organizado pelo Jornal da Bairrada, sendo a atribuição dos prémios da responsabilidade do jornal, em conjunto com um grupo de jurados, representantes de toda a região.