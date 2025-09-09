9.º Grande Prémio ANICOLOR com muita montanha e dez camisolas em disputa

A tirada inaugural (sexta-feira, dia 19) vai ligar Fermentelos a Ílhavo; a segunda etapa (dia 20) tem início em Mortágua e chegada a Oliveira do Bairro; e domingo, dia 21, corre-se a última etapa, que começa às 12h30 em Oliveira do Bairro e tem Águeda como destino, na tradicional chegada à Avenida 25 de Abril (16h40).

O 9.º Grande Prémio ANICOLOR, que vai para a estrada no próximo fim de semana (de 19 a 21 de setembro), conta com três etapas em linha (cerca de 500km), que irão percorrer os municípios de Águeda, Ílhavo, Mortágua e Oliveira do Bairro.

Dezoito equipas e um pelotão de 126 corredores percorrem esta prova, organizada pelo Sporting Clube de Fermentelos e pela Anicolor – Sistemas de Alumínio, que é também o naming sponsor deste Grande Prémio, inserido no calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo e que se assume como uma das principais corridas por etapas do panorama nacional.

A tirada inaugural (dia 19) vai ligar Fermentelos (partida em frente à sede do Sporting Clube de Fermentelos) a Ílhavo, numa distância de 168,2km. Terá início às 14h30 e chegada às 18h30.

A segunda etapa (dia 20) tem início em Mortágua e chegada a Oliveira do Bairro (Rua Conde Ferreira, junto à Câmara Municipal). Os ciclistas irão percorrer 169,8km, estando a chegada prevista para as 17h30.

Domingo, dia 21, corre-se a última etapa, que começa às 12h30 em Oliveira do Bairro (no mesmo local da chegada do dia anterior) para um percurso com 161,1km que tem Águeda, Capital da Bicicleta, como destino, na tradicional chegada à Avenida 25 de Abril (16h40).

Uma das principais novidades prende-se com as dez camisolas (mais três do que no ano passado) em disputa, “um número histórico”, como foi referido na apresentação da prova, e duas etapas de muita montanha, que poderão fazer toda a diferença relativamente ao vencedor.

“A 1.ª etapa, com partida daqui de Fermentelos e chegada a Ílhavo, é mais suave, vai visitar as praias da região e depois, na 2.ª etapa, começam todas as dificuldades, com partida de Mortágua. São 4.725 metros de acumulado, uma etapa extremamente dura e com o seu término em Oliveira do Bairro. Acreditamos que os atletas cheguem a conta gotas. Já o último dia, será um ‘bocadinho’ mais leve, porque tem um acumulado também de 4.550 metros, o que significa muitas montanhas para subir e descer”. Foi assim que Fernando Sampaio resumiu as três etapas, acrescentando que “é na montanha que se faz a grande diferença nas provas de ciclismo”.

O administrador da Anicolor, presidente do SC Fermentelos, diretor da corrida e de toda a organização, deixou um agradecimento pelo apoio das empresas, assim como à Junta de Freguesia de Fermentelos e à Câmara Municipal de Águeda, Oliveira do Bairro, Mortágua e Ílhavo.

Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, deixou rasgados elogios ao administrador da Anicolor: “No ciclismo precisamos sempre de um chefe de fila e o papel de Fernando Sampaio nesta modalidade é de assinalar e é de agradecer”.

Edson Santos, vice-presidente e vereador do desporto da Câmara Municipal de Águeda, anotou que “Águeda, além da capital das duas rodas, venceu a Volta a Portugal, através do Clube Desportivo Fullracing, que tem aqui a sua sede e também com o SC Fermentelos tem um excelente organizador de provas de ciclismo. Termos cá estes dois clubes, desta envergadura, ajuda-nos a atingir certos objetivos. Investimos mais de 250 mil euros só em provas de ciclismo, o que significa mais de 19 provas que começam e acabam no concelho.”