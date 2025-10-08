Gala 2025 premiou o mérito e a dedicação ao Frei Gil Voleibol Clube

A Gala do Frei Gil Voleibol Clube, além de prestar homenagem a atletas, pretende também reconhecer aqueles que mais se dedicaram ao clube.

Foi em ambiente de grande fervor clubístico, que o Frei Gil Voleibol Clube, a festejar 25 anos de existência, realizou, no passado sábado, a sua Gala 2025. Cerca de 350 pessoas marcaram presença no “velhinho” ginásio da EB 2/3 Frei Gil para assistirem a uma festa que serviu para homenagear treinadores, atletas, dirigentes e parceiros que mais se destacaram no clube de Bustos ao longo da temporada passada.

Antes ainda antes do início da atribuição dos prémios, o vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Jorge Pato (o presidente Duarte Novo também esteve, mas mais tarde), manifestou a sua satisfação por “regressar a uma casa” que também considera ser sua. De seguida, os apresentadores do evento – Lília Belchior e Nuno Raínho – recordaram, com satisfação, o facto do Frei Gil VC ter sido considerado pelo Jornal da Bairrada o “clube do ano” em 2024, naquela que foi a primeira referência que originou uma grande ovação.

Quanto aos galardões atribuídos, o Prémio Revelação, que pretende destacar o talento em crescimento, foi entregue à jovem atleta Aida Lagoa. Já Mafalda Repas, considerada um verdadeiro exemplo para todos, recebeu, das mãos de Carlos Cipriano, o prémio de Atleta do Ano. De seguida, Cátia Freire entregou a Camila Vegas o Prémio Fair Play e Amizade, galardão que premiou a atleta pela sua conduta e ética respeitosa no desporto.

Quanto ao Gil do Ano, prémio que distingue o atleta que melhor soube conciliar a prática desportiva com os estudos, foi entregue a Alicia Marques (Ensino Básico) e a Rafaela Santos (Ensino Secundário). Para o júri da Gala, este é um prémio importante por demonstrar que o talento desportivo não tem de estar associado a resultados menos bons na escola.

A Gala do Frei Gil Voleibol Clube, além de prestar homenagem a atletas, pretende também reconhecer aqueles que mais se dedicaram ao clube. Assim, um grupo de amigos, formado por Daniel Mota, Adriano Pereira, António Pato, Miguel Capão e Hélder Lourenço, foram distinguidos com uma Menção Honrosa, pela criatividade e empenho que demonstraram na organização das atividades inseridas nos festejos dos 25 anos do clube. A segunda Menção Honrosa, tendo por base a presença constante nos treinos e a alegria contagiante que revelam, foi atribuída a Mariana Mel e a Sandra Matos. Finalmente, a terceira Menção Honrosa foi para Gerson Ferreira, ex-jogador e atual treinador do Frei Gil, considerado um exemplo pela paixão que revela pelo clube.

O Prémio ABTF Garra de Betão, criado para distinguir a resiliência no desporto, foi ganho pela equipa feminina de juniores, treinada por Nélson Marques e Miguel Margalho, que no ano passado obteve o terceiro lugar no campeonato nacional.

A finalizar a Gala, foram ainda entregues mais dois galardões: Rafa Santos, atual jogador do Leixões e da Seleção Nacional, formado no Frei Gil, recebeu o Prémio Personalidade. Entrevistado pelo Jornal da Bairrada na edição da passada semana, Rafa Santos, duas vezes campeão nacional, é considerado um exemplo para todos no Frei Gil. Por fim, com uma apresentação do premiado a cargo de Susana Martins (vereadora e antiga treinadora do FGVC), o Prémio Amor, Trabalho e Sacrifício foi entregue a Fernando Pato, carismático presidente do clube, reconhecido por todos como o “coração do Frei Gil”.

A gala foi sendo intercalada com momentos musicais, interpretados por atletas (e ex-atletas) do FGVC. Logo após a atribuição dos prémios, houve ainda tempo para a apresentação das equipas que vão representar oficialmente o Frei Gil Voleibol Clube na época 2025/26: minis, infantis, iniciadas, cadetes, juvenis e seniores.

Pedro Neves