Atletismo sénior termina no Recreio de Águeda

Quando há pouco mais de um mês, Hugo Pinheiro apresentou a sua demissão do cargo de Diretor Desportivo, ficou claro que algo de “estranho” se estaria a passar na até então bem sucedida secção de atletismo sénior do Recreio Desportivo de Águeda (RDA).

A verdade é que a saída de Hugo Pinheiro não foi mais do que o prenúncio de um cenário de crise que culminou, agora, com a a suspensão da atividade do atletismo de competição do clube aguedense, com efeitos já a partir do dia 1 de outubro.

A notícia caiu que nem uma “bomba” na cidade de Águeda e nos muitos agentes desportivos ligados à modalidade. Trata-se do fim de um projeto desportivo de sucesso, que colocou o RDA entre os melhores clubes nacionais da modalidade, quer em masculinos, quer em femininos. É o fim de uma equipa que tinha, esta temporada, cinco atletas internacionais portugueses e que tinha tudo certo para recrutar mais um atleta que corre com as cores de Portugal.

É o fim de uma equipa que esta temporada iria competir na Taça dos Campeões Europeus de corta-mato. Por tudo isto, a notícia é surpreendente, mas, infelizmente, definitiva. Desta forma, o RDA vai manter o atletismo, mas apenas na vertente de formação.

O Jornal da Bairrada apurou ainda que as secções de hipismo e de ginástica também vão deixar de funcionar no emblema de Águeda.

