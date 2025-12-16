Solange Jesus vence São Silvestre de Coimbra

A atleta do Sporting de Braga, natural do Rêgo, Oiã, completou o percurso de 10km em 34m04s.

Solange Jesus continua imparável. A atleta do Sporting de Braga, natural do Rêgo, Oiã, venceu, no passado sábado, a 47.ª edição da São Silvestre de Coimbra, prova organizada pela Escola de Atletismo de Coimbra/AR Casaense, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra.

A atleta bairradina completou o percurso de dez quilómetros com o tempo de 34m04s.

Rafaela Fonseca e Joana Ferreira, ambas do Beira-Mar, classificaram-se, respetivamente, em segundo e terceiro lugar. Em masculinos, a São Silvestre de Coimbra, que teve a participação de quatro mil atletas, foi ganha por André Pereira, do Santa Tecla.