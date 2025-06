Mira recebe XII Grande Prémio de Atletismo João Silva

Prova terá lugar no doa 10 de junho, Dia de Portugal, e afirma-se como um evento de referência na promoção do desporto, da saúde e do território.

O Grande Prémio de Atletismo João Silva/Concelho de Mira está de regresso.

Após cinco anos de interregno, a emblemática prova de atletismo volta à Praia de Mira para a sua 12.ª edição, numa organização conjunta das Secções de Atletismo e Desporto do Centro Cultural e Recreativo da Praia de Mira, em parceria com a Câmara Municipal de Mira, a Junta de Freguesia da Praia de Mira e com o apoio da ADAC – Associação Distrital de Atletismo de Coimbra.

O evento terá lugar no dia 10 de junho, Dia de Portugal, com início previsto para as 10h da manhã, e promete um ambiente desportivo e familiar, num dos cenários naturais mais emblemáticos da região.

Além do regresso da emblemática prova, paralelamente decorre também o Campeonato Distrital de Estrada. Ambas as provas podem participar atletas de todos os escalões – dos Benjamins A aos Veteranos – e ainda uma caminhada solidária, aberta a toda a comunidade. A manhã desportiva culmina com o habitual momento de convívio e almoço de confraternização, reforçando o espírito comunitário que caracteriza esta iniciativa.

Segundo o autarca Artur Fresco, “é com grande entusiasmo que organizamos novamente o Grande Prémio de Atletismo João Silva, uma prova que une atletas amadores e federados, numa das paisagens mais singulares da região e num cenário de invulgar beleza natural. O Município de Mira tem vindo a apostar na realização de grandes eventos desportivos no concelho, e esta prova é mais um exemplo das muitas competições que temos acolhido, reforçando a nossa aposta num concelho ativo, dinâmico e aberto ao desporto para todos. Conseguimos, assim, mostrar a quem nos visita tudo o que temos para oferecer, como as nossas paisagens naturais e a hospitalidade do nosso povo. São estes eventos que levam o nome de Mira para além das nossas fronteiras e trazem visitantes durante todo o ano”.

“É com todo o gosto que a ADAC tem o privilégio de anunciar o Campeonato Distrital de Estrada inserido na já mítica prova do GP Praia de Mira, sendo um percurso homologado pela WA e FPA, reafirmando o compromisso da ADAC na organização de eventos com percursos de excelência. Será uma oportunidade única para que os atletas amadores possam partilhar palco com os atletas federados. Para além disso, este ano irá também haver campeonato distrital de estrada para os escalões jovens (de infantis a juvenis). Queremos com isso mostrar que é possível em grandes eventos de provas de estrada proporcionar competição também aos mais jovens, evidenciando mais uma vez a preocupação desta Direção na juventude e formação. Pois é esse o futuro do nosso Atletismo e, assim sendo, é esse o nosso caminho.

Uma palavra de agradecimento aos organizadores, o CCR Praia de Mira, na pessoa do meu grande amigo João Silva, e do Município de Mira, na pessoa do caríssimo Ricardo Costa. Foi o vosso apoio e proatividade que proporcionou que este evento pudesse vir a realizar-se, estando certo de que será um sucesso. Votos de que se repita por muitos e muitos anos (pelo menos haverá percurso homologado por mais 4 anos)”, sublinhou João Pontes, Presidente da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra.

Francisco Reigota, presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, destaca que “este é, sem dúvida, um evento de excelência na divulgação das boas práticas desportivas e de saúde, mas também uma importante montra do que de melhor o nosso território tem para oferecer.”

Desde a primeira edição que a Junta de Freguesia da Praia de Mira se associa a este Grande Prémio como parceira ativa, contribuindo com empenho e dedicação para o sucesso desta iniciativa que já faz parte da identidade da comunidade local”, referiu o presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira.

“É uma honra ver este Grande Prémio voltar a realizar-se. É um orgulho estar novamente a organizar um evento que me diz muito e espero uma boa participação dos atletas da região,” referiu de João Silva.

Prova conta com padrinhos de excelência

A edição deste ano conta com dois padrinhos muito especiais: os atletas Solange Jesus, internacional portuguesa em fundo e estrada, e Licínio Pimentel, mirense, ex-campeão nacional e presença assídua em competições internacionais.

“É com enorme orgulho e gratidão que aceito ser madrinha desta prova na Praia de Mira — um lugar que, para mim, não é apenas sinónimo de paisagem e natureza, mas também de treino, superação e preparação para grandes desafios. Foi aqui que preparei várias das minhas competições mais importantes, e por isso este convite tem um valor muito especial. Esta praia não é só bonita, é inspiradora. Há algo nesta ligação entre o mar, o pinhal e a estrada que nos eleva — seja para quem corre, caminha ou apenas vem assistir. Esta prova representa muito mais do que desporto. Representa comunidade, saúde, persistência e o amor pelo movimento. E representa também o potencial que o interior e o litoral português têm para acolher grandes eventos. Espero que esta edição traga bons tempos — não só no cronómetro, mas também nas memórias de quem participa. Que sintam o mesmo entusiasmo que eu senti, em tantas manhãs de treino aqui”. Desejo a todos os atletas uma prova feliz, com garra e alegria. E aos organizadores, parabéns pela dedicação e visão. É uma honra caminhar convosco nesta jornada. Obrigada por me escolherem para representar este momento tão bonito. Praia de Mira já era especial para mim. Agora é ainda mais”, refere a madrinha da prova, Solange Jesus.

Para o padrinho e mirense, Licínio Pimentel, “correr na Praia de Mira com este propósito é especial. O atletismo tem o poder de unir e inspirar – e este evento é a prova disso. Agradeço ter sido escolhido para apadrinhar esta prova, que muito me honra. É mais um evento que terá com certeza um grande número de participantes e será um sucesso.”