Gala da AAA: GRECAS volta a ser o Melhor Clube do Ano

A Associação de Atletismo de Aveiro (AAA) voltou a distinguir os melhores de mais uma época desportiva, numa Gala que praticamente esgotou o Auditório da Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré. Além do clube vaguense GRECAS, outros nomes e emblemas da Bairrada estiveram em destaque.

A história repetiu-se. O GRECAS, de Santo António de Vagos, por ter o maior número de atletas e por ter ganho mais do que qualquer outra coletividade do distrito, foi quem mais pontos reuniu para, à semelhança dos anos anteriores, ganhar o Prémio de Clube do Ano, entregue pela Associação de Atletismo de Aveiro (AAA), na Gala que organizou, este ano, na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

Um prémio que, no fundo, resume a realidade atual: o GRECAS, que viu ainda o seu diretor técnico, Manuel Rocha ser reconhecido com o Prémio de Mérito, é, efetivamente, o maior clube de atletismo do distrito de Aveiro (recebeu um segundo prémio por ter mais de 100 atletas inscritos) e, claramente, um dos maiores do país. Rosa Rocha, que regressou à presidência do emblema de Vagos em 2024, considerou que este prémio “é o reconhecimento de todos aqueles que trabalham no clube para atingir os objetivos” e reflete “o mérito dos que trabalham diariamente para que os resultados apareçam”.

Individualmente, foram muitos os bairradinos que ganharam o Prémio de Atleta do Ano: Ana Clara Silva, do Clube Atletismo de Sangalhos (CASHM), em Sub-10; Davi Silva, também do Clube Atletismo de Sangalhos, em Sub-12; Tomás Belém, do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), em Sub-14; Mariana Costa, do GRECAS, em Sub-18; Tiago Nunes, da ADREP, em Sub-23; Tomás Silva, do GRECAS e Susana Godinho, do Recreio Desportivo de Águeda, ambos em Séniores; e, finalmente, Susana Flores, da ADREP, no escalão de Masters.

Relativamente aos prémios atribuídos à categoria de Trail, destaque para a ADC Pedralva e Saca Trilhos Anadia, premiados como os Clubes do Ano em Trail Curto e Trail Longo, respetivamente.

Nesta Gala, apresentada por Nélson Pais, a Associação de Atletismo de Aveiro atribuiu ainda a Medalha de Ouro ao Município de Ílhavo e entregou medalhas e diplomas a clubes que obtiveram títulos nacionais, como foi o caso do Saca Trilhos Anadia, e medalhas a atletas que representaram a Seleção Nacional em campeonatos da Europa e/ou do Mundo. “O atletismo em Aveiro, para além das competições, já não se faz sem esta festa”, considerou Mário Cordeiro, presidente da AAA.

Pedro Neves