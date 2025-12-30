Praia de Mira recebe Réveillon com muita animação até de madrugada

É esperada uma das maiores enchentes de sempre na noite de passagem de ano.

O Município de Mira prepara-se para celebrar a entrada em 2026 com um grande Réveillon na Praia de Mira, numa noite que promete muita animação, música e convívio, atraindo residentes e visitantes àquele que é um dos destinos mais emblemáticos do concelho.

As comemorações decorrem na noite de 31 de dezembro, com destaque para o concerto da banda Némanus, um dos nomes mais reconhecidos do panorama musical nacional, que irá animar o público e garantir uma passagem de ano memorável.



O espetáculo terá lugar junto ao espelho de água da Barrinha da Praia de Mira, um dos espaços mais emblemáticos da localidade, proporcionando um cenário único para a celebração.

A elevada procura turística confirma a forte atratividade do evento, encontrando-se a lotação hoteleira da Praia de Mira a cem por cento, sendo esperada uma das maiores enchentes de sempre nesta noite de passagem de ano, o que reforça o impacto positivo do Réveillon na dinâmica económica local.

Para além do espetáculo musical, o programa contempla momentos de celebração que assinalam a chegada do novo ano, num ambiente festivo e seguro, pensado para todas as gerações.

O evento integra-se na estratégia do Município de Mira de promoção turística e dinamização económica do território ao longo de todo o ano.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, “o Réveillon da Praia de Mira afirma-se, ano após ano, como um evento de referência, capaz de atrair milhares de pessoas e de projetar o nome do concelho a nível regional e nacional. O facto de termos a lotação hoteleira esgotada é a prova do sucesso desta aposta e do trabalho contínuo na valorização do nosso território”.

O autarca sublinha ainda que “a escolha da Barrinha da Praia de Mira como palco desta celebração reforça a ligação do evento à identidade local, criando um ambiente único para receber o novo ano com segurança e qualidade”.