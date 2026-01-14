Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada já tem datas

Edição vai decorrer de 9 a 14 de junho, com entrada gratuita e será marcada por várias novidades, a começar pela criação de um novo espaço para tasquinhas e espetáculos.

A Feira de Artesanato e Gastronomia (FAG) da Mealhada já tem datas definidas. Continua no centro da cidade, entre os dias 9 e 14 de junho, com entrada gratuita e uma edição marcada por várias novidades, a começar pela criação de um novo espaço para tasquinhas e espetáculos.

Durante seis dias, o centro da Mealhada volta a ser ponto de encontro para artesanato, gastronomia regional, animação cultural e espetáculos, numa iniciativa que se afirma como um dos maiores e mais relevantes eventos do concelho.

Promovida pela Câmara Municipal da Mealhada, a Feira mantém a sua localização central, opção estratégica que visa dinamizar o centro urbano, apoiar o comércio local e reforçar a vivência da cidade.

No entanto, a principal novidade para esta edição passa pela criação de uma nova zona dedicada às tasquinhas e aos espetáculos. Esta reorganização foi pensada para melhorar as condições de fruição do evento, reduzir o impacto junto da população residente e garantir maior segurança, conforto urbano e qualidade de vida.

O cartaz de espetáculos, que será conhecido em breve, vai apostar em grandes nomes nacionais para o palco principal, voltando a desafiar, igualmente, os talentos locais e associações.

O artesanato continua a assumir um papel de destaque, com a presença de artesãos de várias regiões do país, num espaço de valorização do saber-fazer tradicional e contemporâneo, reforçando a identidade e a atratividade da Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada.

Oportunamente serão dadas mais informações relativas às inscrições para artesãos, feirantes e para outros serviços de apoio ao certame.