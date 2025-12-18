Praia de Mira prepara-se para o Réveillon

Município estima receber milhares de visitantes ao longo da noite de 31 de dezembro. Némanus, Grupo Vibe, Electric Boys e espetáculo piromusical são os grandes atrativos.

Já foi apresentado o Réveillon Praia de Mira 2025/2026, um dos maiores e mais emblemáticos eventos de passagem de ano do Centro do país.

Com reservas hoteleiras muito acima da média para a época, o Município estima receber milhares de visitantes ao longo da noite de 31 de dezembro. Isso mesmo confirmou o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, na sessão de apresentação, que decorreu no Atrium Raul Almeida, em Mira, e contou também com a presença do presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Pedro Morins, de representantes do Turismo do Centro e dos artistas cabeça de cartaz.

Artur Fresco destacou a dimensão crescente do evento e a sua relevância estratégica para o concelho. “O Réveillon da Praia de Mira é um evento que reúne milhares de pessoas, dinamiza a nossa economia local e reforça Mira como destino turístico de excelência também no inverno.”

O autarca sublinhou que a passagem de ano da Praia de Mira “representa hoje muito mais do que música e entretenimento”, assumindo-se como uma verdadeira alavanca económica para o território: “Este é já um dos maiores eventos de passagem de ano da região Centro, com impacto direto no comércio, na restauração, na hotelaria e no emprego local. Mesmo antes da apresentação do programa, já registávamos níveis muito elevados de reservas, o que demonstra a importância e a força deste evento.”

Durante a apresentação, no dia 4 de dezembro, Artur Fresco deixou também palavras de reconhecimento à RFM, parceira histórica do Réveillon: “Foram muitos anos de parceria, de profissionalismo e de crescimento conjunto. A RFM ajudou a elevar o nome da Praia de Mira. Este ano seguimos caminhos distintos, fruto de novas opções estratégicas, mas mantemos o respeito, a gratidão e a porta aberta para futuras colaborações.”

O presidente da Câmara reforçou, por outro lado, o contributo das várias entidades para a concretização do evento, agradecendo à Junta de Freguesia da Praia de Mira e ao Turismo do Centro, bem como “às nossas equipas municipais, às forças de segurança, bombeiros, entidades de saúde e a toda a comunidade local. Este é um evento que Mira faz, e faz bem, porque o fazemos em conjunto”.