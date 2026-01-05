“Chuva” de cavacas vai durar cinco dias

Fotos: Facebook Mordomia S. Gonçalinho

Aveiro entrou em contagem decrescente para aquelas que são as mais emblemáticas festividades da cidade.

As Festas em honra de São Gonçalinho estão de regresso de 8 a 12 de janeiro.

Cinco dias para dar graças ou cumprir promessas, espelhadas na grande devoção ao santo, mas também de festa, repleta de muita e boa animação.

As festividades, inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, desde o final do ano passado, completam em 2027 cem anos de realização ininterrupta.