Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

5 de Janeiro de 2026 9:30

Aveiro // Cultura // Região   Exclusivo

“Chuva” de cavacas vai durar cinco dias

Fotos: Facebook Mordomia S. Gonçalinho

Aveiro entrou em contagem decrescente para aquelas que são as mais emblemáticas festividades da cidade.
As Festas em honra de São Gonçalinho estão de regresso de 8 a 12 de janeiro.
Cinco dias para dar graças ou cumprir promessas, espelhadas na grande devoção ao santo, mas também de festa, repleta de muita e boa animação.
As festividades, inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, desde o final do ano passado, completam em 2027 cem anos de realização ininterrupta.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

animação , Aveiro , cavacas , devoção , espetáculos , festas , São Gonçalinho , tradição