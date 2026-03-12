Matança do porco na Pedralva revive tradição e celebra identidade

Numa iniciativa do Grupo Folclórico da Pedralva, que está a comemorar 50 anos, a tradicional matança do porco voltou a atrair uma multidão que para além do convívio, celebrou a cultura rural e a identidade bairradina.

No sábado, dia 7 de março, o Grupo Folclórico da Pedralva realizou a matança do porco, naquela que foi mais uma jornada marcada pela tradição, convívio e partilha entre familiares e amigos.

Os preparativos começaram bem cedo, com todos a ajudar nas tarefas que fazem parte deste costume antigo das nossas terras. Entre conversas, risos e o cheiro da fogueira acesa, foi-se trabalhando na preparação das carnes e dos enchidos, mantendo vivas as práticas que passam de geração em geração.



Durante o dia não faltaram os petiscos tradicionais, o pão caseiro, o vinho tinto da Bairrada e as especialidades preparadas no momento, tais como o sarrabulho, os ossos no vinho, os torresmos e as papas com ciscos e que reuniram todos à mesa em ambiente de grande alegria e amizade. Foi também um momento de recordar histórias antigas, fortalecer laços e celebrar a cultura rural que faz parte da identidade bairradina.

Um dos momentos marcantes do dia foi quando todos se juntaram para cantar os parabéns ao grupo, pelo 50.º aniversário de convivência, amizade e dedicação às tradições. Presente esteve também a música tradicional com o grupo Incantus, que trouxe ainda mais animação ao evento, convidando os participantes a cantar, a bater palmas e até a dançar, tornando o ambiente ainda mais festivo.

A Matança do Porco foi acima de tudo, um dia de união, que deixa boas memórias e a certeza de que estas tradições devem continuar a ser preservadas e celebradas.