Festa do Bunho e do Junco regressa à aldeia de Torres para celebrar tradições

Iniciativa da Associação Recuperar a Aldeia de Torres vai ter em destaque a gastronomia, o artesanato, as exposições, a música ao vivo e workshops. Esta 6.ª edição, que decorre de 3 a 5 de outubro, promete fazer as delícias dos visitantes, que poderão contar ainda com o tradicional cortejo.

A Festa do Bunho e do Junco está de regresso à aldeia de Torres, para aquela que é já a sua 6.ª edição. De 3 a 5 de outubro, numa iniciativa da Associação Recuperar a Aldeia de Torres, a gastronomia, o artesanato, as exposições, a música ao vivo e os workshops prometem fazer as delícias dos visitantes, que poderão contar ainda com o tradicional cortejo.

O evento, segundo a organização, visa “divulgar as tradições, os usos e costumes da aldeia”, pelo que na edição deste ano, para além dos comes e bebes regionais, a animação vai contar com gaiteiros, um percurso de bicicletas pasteleiras e o cortejo etnográfico.

Três dias dedicados à preservação e valorização das tradições desta pequena aldeia.

O programa é vasto e as propostas para todos os gostos. Confira o que vai acontecer nestes três dias de festa.

Sexta-feira, dia 3, no recinto da festa (Adega do Avelar)

19h30 – Ceia Bairradina, com música ao vivo: Carolina Pessoa e o seu grupo Une Samba. Inscrições até ao dia 2 de outubro (22 euros); 20h – Largo da Capela de Torres – “Vamos ver as estrelas”: observação astronómica (3 euros). Inscrições: 917 014 763; 22h – Música ao vivo, com uma bebida e uma sobremesa (5 euros).

Sábado, dia 4: Manhã de animação das ruas e do recinto da festa com gaiteiros (Copofonia); 11h – Abertura do mercadinho, da quermesse e das exposições (bicicletas, móveis recuperados e instalações artísticas); 12h – Comes e bebes nas barraquinhas. Animação musical com o grupo Copofonia; 15h – Oficina de azulejo. Inscrições: 917 014 763; 15h30 – Atuação do grupo “Combo ADABEM”, da escola de música da ADABEM; 18h – Comes e bebes nas barraquinhas; 18h30 – Animação musical com Francisco Saldanha.

Domingo, dia 5: Manhã de animação das ruas e do recinto da festa com gaiteiros (Os Katembas); 9h – Largo da Capela de Torres – Percurso Pedestre (20 euros). Organização e inscrições: Trees and Travel; 10h – Largo da Capela de Torres – concentração de bicicletas pasteleiras, com os ciclistas vestidos à moda antiga. Realização de um percurso com as bicicletas pelo lugar de Torres (percurso com obstáculos para os interessados, com direito a prémio); 12h – Comes e bebes nas barraquinhas; 16h – Cruzamento N334/R. Principal – Cortejo etnográfico com a participação dos gaiteiros Os Katembas, de um Rancho Folclórico, de representantes de associações culturais e dos visitantes com as suas bicicletas antigas. Aceitam-se participantes para o cortejo, vestidos à moda antiga; 17h – Atuação do Rancho Folclórico e dos gaiteiros; 17h30 – Comes e bebes nas barraquinhas, até às 20h.