Mostra gastronómica une festa religiosa e evento popular na Mamarrosa

Desde os tradicionais petiscos, aos pratos mais elaborados, a Mostra Gastronómica voltou a ser um sucesso.

Entre os dias 1 e 4 de agosto, a vila da Mamarrosa voltou a juntar um evento popular à festa religiosa, naquela que foi mais uma edição da Mostra Gastronómica, associada aos festejos de São Sebastião.

Um fim de semana marcado por muita animação, mas também pela gastronomia regional, sem esquecer a componente religiosa, já que o recinto onde se realizam os festejos em honra do santo é o mesmo que recebe a Mostra Gastronómica, evento, há muito consolidado e que continua a afirmar-se e a crescer, de ano para ano.