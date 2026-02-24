Chá Dançante para Seniores recomeça em março, na Mamarrosa

As matinés vão realizar-se de março a dezembro (com interrupção em julho e agosto). A primeira sessão realiza-se no domingo, dia 8 de março, na sede do Rancho Folclórico “As Vindimadeiras”, na Mamarrosa, e contará com a atuação do grupo musical Amadeu Mota.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai promover, entre março e dezembro, oito sessões do Chá Dançante – Matinés Seniores em sedes de associações do concelho, todas com música ao vivo, num programa dirigido à população com mais de 60 anos que pretende combater o isolamento social e incentivar o envelhecimento ativo.

A iniciativa vai decorrer no segundo domingo de cada mês, entre as 14h30 e as 17h30, passando por oito associações diferentes do concelho ao longo do ano, com interrupção nos meses de julho e agosto.

Segundo o vereador responsável pelo pelouro da Idade Maior, Luís Rabaça, a descentralização das sessões permite “aproximar a iniciativa das populações seniores, realizando-se em várias localidades do concelho, em todas as freguesias do concelho, para facilitar a participação de quem tem maiores dificuldades de mobilidade”.

O autarca sublinha ainda que o programa visa “combater situações de isolamento social, incentivar o convívio regular e promover estilos de vida mais ativos na população mais idosa”.

A participação é gratuita e não carece de inscrição prévia. Para além do baile com música ao vivo, os participantes têm direito a lanche, com chá e bolos secos.

O Chá Dançante – Matinés Seniores integra o conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo Município de Oliveira do Bairro no âmbito do pelouro da Idade Maior, criado em 2018, direcionado para políticas de promoção do envelhecimento ativo, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida da população sénior do concelho.