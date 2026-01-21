Confraria dos Rojões entrega diplomas a alunos da EVEB

Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada (EVEB) assume proximidade à comunidade e forte ligação ao tecido empresarial da região.

No passado dia 14 de janeiro, os alunos do 3.º ano do curso de Cozinha/Pastelaria, da Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada (EVEB), viveram um momento formativo pleno de significado, ao receberem os Certificados de Participação no workshop “Confeção de Rojões da Bairrada com Grelo e Batata à Racha”, dinamizado pela Confraria dos Rojões da Bairrada.

Este workshop constituiu uma oportunidade privilegiada para os alunos contactarem diretamente com uma das mais emblemáticas receitas da gastronomia regional, aprofundando conhecimentos sobre técnicas tradicionais, seleção de matérias-primas e respeito pelos saberes transmitidos ao longo de gerações.

A presença e envolvimento da Confraria, segundo a direção da escola, “reforça a autenticidade da experiência, aproximando os jovens da identidade cultural e gastronómica da região”.

Num contexto educativo orientado para o futuro, esta iniciativa destacou a importância de aliar a modernidade à tradição, demonstrando que a inovação culinária também se constrói a partir do conhecimento profundo das raízes gastronómicas. “Ao compreenderem os fundamentos da cozinha tradicional, os alunos ficam melhor preparados para reinterpretar receitas, criar novas abordagens e responder às exigências de um setor em constante evolução, sem perder de vista a herança cultural que o sustenta”, acrescenta a direção da EVEB.

A realização deste workshop evidencia ainda a forte ligação da escola à comunidade, promovendo parcerias com entidades locais e valorizando o território como espaço de aprendizagem.

Por outro lado, estas experiências enriquecem o percurso formativo dos alunos, desenvolvendo competências técnicas, culturais e profissionais, essenciais para a sua futura integração no mercado de trabalho.

“Momentos como este reafirmam o papel da Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada como agente ativo na preservação da tradição, na promoção da inovação e no fortalecimento das relações com a comunidade envolvente”, frisam ainda.