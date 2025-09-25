Feira da Batata-Doce volta a animar Santo António de Vagos

Santo António de Vagos volta a ser palco, de 26 a 28 de setembro, de mais uma edição da Feira da Batata-Doce. O certame integra um programa que alia gastronomia, cultura popular e animação para todos os públicos.

De 26 a 28 de setembro, Santo António de Vagos volta a ser palco da Feira da Batata-Doce. Ao longo de três dias, o tubérculo volta a estar no centro das atenções, num programa que alia gastronomia, cultura popular e animação para todos os públicos.

A abertura está marcada para sexta-feira, às 19h, com o grupo Códeas do Diabo, seguindo-se os Cantares ao Desafio e o Festival de Tunas, com a presença das tunas das universidades de Aveiro e da Covilhã.

No sábado, a festa arranca ao meio-dia e prolonga-se com música, dança e performances desportivas, culminando com a atuação da Banda Polk.

Domingo traz a música de Nuno Cipriano e o Festival de Danças e Músicas Populares, com destaque para a participação de grupos locais e convidados. O Orfeão de Vagos sobe ao palco às 18h, antecedendo o showcooking do chef Tony Martins, que promete reinterpretar a batata-doce numa versão mais criativa.

A feira encerra com Cantares ao Desafio e o concerto de Verónica Matias.

Para além da programação cultural, os visitantes terão à disposição tasquinhas, artesanato e expositores locais, onde a batata-doce assume sempre o papel de protagonista. A organização está a cargo da junta de freguesia de Vagos e Santo António, com o apoio do grupo folclórico e da câmara municipal.

