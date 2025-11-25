Assine já
Redação

jb@jb.pt

25 de Novembro de 2025 17:30

Aveiro // Região // Sociedade   Exclusivo

Agrovouga lança alerta sobre desafios do setor primário

O certame, que decorre até ao dia 30 de novembro, volta a reunir produtores, criadores, famílias e escolas, num ambiente que cruza tradição, inovação e um olhar atento para os desafios que marcam o setor.

Abriu portas, no dia 21 de novembro, no Parque de Exposições de Aveiro, mais uma edição da Agrovouga, a maior feira agrícola e pecuária da região. O certame, que decorre até ao dia 30 de novembro, volta a reunir produtores, criadores, famílias e escolas, num ambiente que cruza tradição, inovação e um olhar atento para os desafios que marcam o setor.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

agricultura , agrovouga , Aveiro , feira , pecuária , Região