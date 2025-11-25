Abriu portas, no dia 21 de novembro, no Parque de Exposições de Aveiro, mais uma edição da Agrovouga, a maior feira agrícola e pecuária da região. O certame, que decorre até ao dia 30 de novembro, volta a reunir produtores, criadores, famílias e escolas, num ambiente que cruza tradição, inovação e um olhar atento para os desafios que marcam o setor.
Agrovouga lança alerta sobre desafios do setor primário
