Feira de Março reforça dimensão familiar e aponta a 750 mil visitantes

O cartaz reúne nomes conhecidos da música portuguesa e da comunidade lusófona, como António Zambujo, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Marisa Liz, Fernando Daniel, Wet Bed Gang e o artista brasileiro MC Ryan SP.

A Feira de Março regressa ao Parque de Feiras e Exposições de Aveiro entre os dias 25 de março e 26 de abril, com uma programação pensada para públicos de todas as idades e a ambição de atingir os 750 mil visitantes, consolidando-se como uma das maiores mostras económicas da região Centro e um dos maiores parques de diversões do país.

Com 590 anos de história, a Feira de Março continua a afirmar-se como um evento estruturante para Aveiro, reunindo atividades económicas, culturais e de entretenimento num único espaço. Durante 34 dias, o recinto – com cerca de 48 mil metros quadrados – acolherá 240 empresas, 37 associações e 80 equipamentos de diversão, além de uma programação cultural diversificada.

Para Luís Souto, presidente da câmara de Aveiro, a longevidade do evento está ligada à forte ligação afetiva que construiu ao longo de gerações. “Quem nunca andou nos carrosséis da Feira de Março ou nos carrinhos de choque? Faz parte das memórias da nossa infância, não só dos aveirenses, mas de toda uma região”, referiu, acrescentando que o certame continua a ser sobretudo “um momento de encontro das pessoas e das famílias”.

“A Feira de Março inspira-se na tradição, mas aponta sempre para o futuro”, destacou ainda o presidente da câmara, recordando que o evento, com quase seis séculos de existência, tem sabido acompanhar a evolução cultural e económica da cidade e da região.

Dimensão familiar reforçada

Uma das principais novidades da edição de 2026 é a criação de um bilhete família, que oferece 25% de desconto para grupos constituídos por pais e filhos, a partir de três pessoas. A medida pretende incentivar a participação de famílias nos dias de maior afluência, nomeadamente durante os concertos.

“Queremos estimular que as famílias possam vir à Feira de Março e celebrar aqui momentos em conjunto”, explicou Pedro Almeida, vereador responsável pela organização. Segundo o autarca, a nova modalidade de bilhete procura equilibrar os custos para quem visita o certame em grupo e contribuir para encher o recinto nos dias de espetáculo.

A aposta nas famílias soma-se a outras medidas já implementadas em edições anteriores, como a entrada gratuita aos domingos, que continua a transformar esse dia num ponto de encontro de gerações. Quantos aos dias de concerto, o acesso ao recinto varia entre 4 e 6 euros, enquanto as crianças até aos 11 anos entram gratuitamente.

Recorde de empresas e associações

O crescimento da Feira de Março também se reflete no número de participantes. Em 2026 estarão presentes 240 empresas, distribuídas pelos setores de exposição, comercial e de diversão.

A área de exposição contará com cerca de uma centena de empresas, representando setores como automóvel, informática, construção civil, imobiliário, energias renováveis, climatização, mobiliário ou decoração. Já a zona exterior reunirá 60 expositores comerciais, sobretudo ligados à restauração, doçaria tradicional, artesanato e comércio ambulante. Já o setor de diversão, um dos mais emblemáticos do certame, terá 80 equipamentos.

O tecido associativo do concelho terá, igualmente, presença reforçada, com 37 associações – número recorde. Para Luís Souto, esta participação constitui uma montra privilegiada do trabalho desenvolvido pelas coletividades locais. “Não há melhor montra para o tecido associativo do que a Feira de Março”, referiu, realçando ainda o papel do evento na promoção da coesão entre as freguesias do município.

Cartaz musical com 11 concertos

A programação cultural inclui 11 grandes concertos na Tenda da Música, geralmente com início às 22h. O cartaz reúne nomes conhecidos da música portuguesa e da comunidade lusófona, como António Zambujo, Bárbara Bandeira, Sara Correia, Marisa Liz, Fernando Daniel, Wet Bed Gang e o artista brasileiro MC Ryan SP.

Além dos concertos principais, o programa contempla cerca de 100 atividades culturais e de animação, entre atuações de folclore, dança, demonstrações desportivas e espetáculos musicais.