Feira de Março com o melhor arranque de sempre

Com um programa diversificado, que conjuga tradição, animação, gastronomia e entretenimento, a Feira de Março 2026 afirma-se, desde os primeiros dias, como um evento de referência na região.

A edição de 2026 da Feira de Março, a decorrer no Parque de Exposições de Aveiro, arrancou com números históricos, confirmando a relevância e a crescente atratividade de um dos maiores eventos populares do país.

O primeiro domingo registou a presença de cerca de 24 mil visitantes, assinalando o melhor dia de abertura de sempre e reforçando a forte adesão do público à Feira de Março, um evento profundamente enraizado na identidade de Aveiro e na sua dinâmica cultural e económica.

Entre as principais novidades desta edição destaca-se a criação da nova tenda de alimentação, uma solução pensada para melhorar a experiência dos visitantes e a resposta da área da restauração. Este novo espaço oferece maior conforto, organização e acessibilidade, contribuindo para uma vivência mais qualificada da Feira.

Outro dado relevante prende-se com a elevada procura do bilhete de família, que representa já cerca de 20% do total de entradas vendidas. Este número evidencia a aposta da organização na promoção da Feira de Março como um espaço de encontro intergeracional, acessível e pensado para ser vivido em conjunto por famílias.

A programação musical continua a ser um dos grandes atrativos desta edição, com concertos de artistas como Bárbara Bandeira (3 de abril); MC Ryan SP (4 de abril); Sons do Minho (6 de abril); Sara Correia (10 de abril); Marisa Liz (11 de abril); Lon3r Johny (17 de abril); Napa (18 de abril); Fernando Daniel (24 de abril); Wet Bed Gang (25 de abril), prometendo manter a elevada adesão do público nas próximas semanas.

Com um programa diversificado, que conjuga tradição, animação, gastronomia e entretenimento, a Feira de Março 2026 afirma-se, desde os primeiros dias, como um evento de referência, preparado para continuar a atrair milhares de visitantes ao longo das próximas semanas.