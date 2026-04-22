Artur Silva é o novo Reitor da Universidade de Aveiro

“Quero uma Universidade próxima, participada e responsável e onde todos se sintam parte”, frisou Artur Silva, apelando ao envolvimento de toda a comunidade académica.

Artur Manuel Soares da Silva é o novo Reitor da Universidade de Aveiro (UA). A eleição decorreu no dia 21 de abril, tendo Artur Silva sido eleito por 18 dos 19 membros do Conselho Geral da Academia, com 15 votos a favor e três votos em branco.

A eleição do candidato único decorreu ao final da manhã, após a apresentação do seu Programa de Ação para o quadriénio 2026-2030. A eleição pelo Conselho Geral será objeto de homologação pelo Conselho de Curadores na sua reunião de 7 de maio, pelo que, se homologada, a tomada de posse realizar-se-á no dia 20 de maio à tarde.

Conhecidos os resultados, o Reitor eleito agradeceu a confiança nele depositada: “Recebo-a com sentido de responsabilidade e consciência do que representa”, sendo “com todos que quero iniciar este caminho”.

Artur Silva lembra que o projeto apresentado “assenta em prioridades claras: cuidar melhor da nossa comunidade, proteger o tempo académico, formar com exigência e sentido, reforçar a excelência científica e comunicar com mais transparência”, mas alerta que nada disto se faz sozinho. “O que temos pela frente exige mobilização, diálogo e execução. Quero uma Universidade próxima, participada e responsável e onde todos se sintam parte”, conclui, apelando ao envolvimento de toda a comunidade académica.

Quem é o novo Reitor?

Artur Manuel Soares da Silva, 62 anos, é licenciado em Ensino de Física e Química (1987), prestou provas de capacidade científica e capacidade pedagógica (1990), doutorou-se em Química Orgânica (1993), e prestou provas de agregação em Química (1999).

Foi no Departamento de Química da Universidade de Aveiro que desenvolveu toda a sua carreira académica.

Ao longo de décadas, assumiu responsabilidades de gestão e liderança: foi Diretor de Curso dos vários níveis de ensino, Presidente do Conselho Diretivo do Departamento de Química (2001–2006), responsável pela pós-graduação do Departamento de Química (2007–2018), Diretor do Programa Doutoral em Química (2007–2018), Diretor local do Programa Doutoral em Química Sustentável (2013 até à atualidade), Diretor do Mestrado em Química (2009–2018) e Presidente do Conselho da Escola Doutoral da UA (2013–2018). Desde maio de 2018 que desempenha funções como Vice-reitor para a Investigação, Inovação, 3.º Ciclo e Acreditação dos Cursos da UA.

Artur Silva participou também em órgãos centrais e estruturantes da Universidade: Assembleia da Universidade de Aveiro (1989/90 a 1992/93), Senado (2007–2008), Assembleia Estatutária (2007-2008) e Conselho Geral (2009–2017).

No plano científico e de representação institucional, presidiu à Sociedade Portuguesa de Química (2016–2023), integrou o Executive Board da Sociedade Europeia de Química (EuChemS) (2017- 2024) e foi Presidente da International Society of Heterocyclic Chemistry (2022–2024).

Ao longo da sua carreira académica recebeu vários reconhecimentos, como o Prémio Estímulo à Excelência da Fundação para a Ciência e Tecnologia (2004), a Medalha de Ouro de Mérito Cultural e Científico, atribuída pelo Município de Marco de Canaveses (2011), o Prémio da Carreira da Sociedade Portuguesa de Química – Prémio Ferreira da Silva (2024), e distinções internacionais como Prémio Madinaveitia-Lourenço 2023 (Prémio Hispano-Português de Química 2023), Fellow da European Academy of Sciences (desde 2017), Fellow da Chemistry Europe (desde 2017), membro estrangeiro da Real Academia Espanhola de Ciências Exactas, Físicas y Naturales, Secção de Física e Química (desde 2023) e membro correspondente da Academia das Ciências de Lisboa (desde 2020), entre outras.

O 9.º Reitor da história da UA já publicou cerca de 900 artigos do Science Citation Index, um e-book, 59 capítulos de livros, seis patentes, e proferiu mais de 70 palestras. As suas publicações foram citadas mais de 29 mil vezes e o seu índice de Hirsch é de 74.

Orientou 19 bolseiros de pós-doutoramento, 43 estudantes de doutoramento e 45 estudantes de mestrado; participou ainda em mais de 40 projetos financiados por fundos nacionais e europeus e em oito projetos financiados por ações bilaterais com Grupos de Investigação Europeus.

Na função de Vice-reitor desempenhada nos últimos oito anos tem sido o líder institucional de projetos estruturantes, nomeadamente a Universidade Europeia ECIU e o Centro Académico Clínico Egas Moniz Health Alliance, entre outros.