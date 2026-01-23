“Carnaval da Ria”: Aveiro vai viver um Carnaval diferente a 14 de fevereiro

O evento vai transformar o espaço público, em especial o canal central da Ria, num verdadeiro palco de espetáculo ao ar livre.

Aveiro prepara-se para viver um Carnaval diferente, criativo e participativo com o Carnaval da Ria, um evento, marcado para o dia 14 de fevereiro, e que vai transformar o espaço público, em especial o canal central da Ria, num verdadeiro palco de espetáculo ao ar livre.

O Carnaval da Ria arranca pelas 18h, com um desfile náutico e performativo que parte do Cais da Fonte Nova, percorre os canais urbanos e termina na Praça do Rossio. Este primeiro momento marca o embarque das personagens em sete moliceiros, acompanhadas por bandas filarmónicas, efeitos cénicos e pirotécnicos, criando uma atmosfera mágica que cruza o popular e o erudito, o onírico e o real.

Pelas 19h, o Rossio transforma-se num enorme salão de baile comunitário, convidando o público a participar numa celebração coletiva ao som de música ao vivo. A proposta musical é eclética, passando pela música clássica, techno minimal e electro swing, num ambiente festivo e energético pensado para todas as idades.

A festa prolonga-se pela noite dentro com a Noite de Folia, no Mercado do Peixe, entre as 22h e as 2h, com animação assegurada pelos DJs Miguel Costa e DJ Martinez, prometendo muita música e animação.

O programa inclui ainda um Concurso de Máscaras, promovido pelas associações e coletividades do município, reforçando o envolvimento da comunidade local num evento que se prevê venha a mobilizar mais de 300 participantes, entre associações, grupos culturais e artistas.