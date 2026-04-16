Carnaval em Oliveira do Bairro sai à rua no dia 26 de abril

De entrada livre, o desfile vai contar com a participação de grupos provenientes de várias regiões do país.

Fora de época, devido às condições meteorológicas adversas, o corso de Carnaval previsto para fevereiro vai sair à rua no próximo dia 26 de abril, a partir das 15h.

De entrada livre, o evento preserva o seu conceito diferenciador, reunindo num único desfile algumas das mais emblemáticas manifestações do Carnaval português, com a participação de grupos provenientes de várias regiões do país.

Intitulado “Desfiles de Portugal no coração da Bairrada”, o corso vai integrar cinco escolas de samba, Caretos de Podence, Gigantones de Braga, aos quais se vão juntar o Grupo de Bombos do Paço, Ministros e Matrafonas de Torres Vedras, Associação Recreativa e Cultural do Rossio, Associação Recreativa e Cultural do Paço e várias associações do concelho.

O corso carnavalesco tem início, junto à Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, seguindo pela Alameda da Cidade, Rua Cândido dos Reis e Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, até à Rua Conde Ferreira, terminando junto ao edifício da Câmara Municipal.