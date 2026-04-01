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Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

1 de Abril de 2026 17:00

Oliveira do Bairro Exclusivo

Adasma distingue Manuel Martins como Presidente Emérito

Manuel Martins da Silva, sócio n.º 1 e fundador da Adasma, foi o principal impulsionador desta associação criada em 1982. Na homenagem foi destacada a liderança pautada por uma dedicação incansável e uma visão centrada na solidariedade e no serviço à vida.

Podia ter sido só mais uma assembleia geral de apresentação de contas e atividades da Adasma, mas o dia 28 de março fica marcado por algo distinto. A direção da Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa, liderada por Airinda dos Santos, quis atribuir o título de Presidente Emérito a Manuel Martins da Silva, fundador, sócio n.º 1 e principal impulsionador da Adasma, criada em 1982.

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